На сцену театру на Подолі вийшли актори з синдромом Дауна: фото

Вистава "Краще разом" створена за мотивами поемагонії Льюїса Керролла "Полювання на Снарка".

У столичному Театрі на Подолі показали виставу "Краще разом", де грають актори з інвалідністю. Вхід був безкоштовним, але за попередньою реєстрацією. Виставу створили співробітники Культурно-громадського центру ШELTER+, який, за міжнародної підтримки, займається розвитком зв'язків між людьми з інвалідністю і без.

Ми – студенти і кондитери, на інвалідних візках і на підборах, вихователі та інженери, із синдромом Дауна і з аутизмом, школярі та продавці, незрячі та зрячі, психологи і фрілансери, електромонтери і соціальні педагоги, з ДЦП та з почуттям гумору, юристи і хореографи – творимо інклюзивний мистецький проект, бо віримо, що Краще Разом!

– йдеться в описі вистави, створеної за мотивами поемагонії Льюїса Керролла "Полювання на Снарка".

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Сюжет "Краще разом" побудований на історії про те, як екіпаж казкового корабля відправляється на пошук чогось, що зветься Снарком. Сам Керролл казав, що йому подобається, "коли Снарка вважають алегорією Погоні за Щастям".

Вистава "Полювання на Снарка" за 10 секунд:



Нагадаємо, 21 березня у світі відзначають Міжнародний день людей із синдромом Дауна. Дата обрана невипадково: у людей із синдромом Дауна зазвичай 47 хромосом замість 46, адже хромосоми 21-ї пари представлені трьома, а не двома, копіями. 3 грудня у світі відзначають Міжнародний день людей з інвалідністю, а 2 квітня – Міжнародний день інформування про аутизм.

Проте ми віримо, що в Україні немає бути меж між людьми з інвалідністю і без. Перегляньте фото з вистави "Краще Разом", і ви теж зрозумієте, що запис у медкарті не впливає на людяність і талант.

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