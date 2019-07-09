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      На суді над Трухановим почалися сутички, активіст приніс сокиру: фото

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      На суді над Трухановим почалися сутички
      На суді над Трухановим почалися сутички / megafon.od.ua

      У суді, де 9 липня мають дочитати вирок меру Одеси Геннадію Труханову розпочалися сутички між "Муніціпальною Вартою", його прихильниками та опозіційними до місцевої влади громадськими активістами.

      Чому почалися сутички в суді?

      Сутички почалися через те, що прихильники Труханова, серед яких і "Муніципальна варта", забарикадувати вхід до зали засідання.

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      Це почали робити для того, аби екс-губернатор Одеси Михайло Саакашвілі та громадські діячі Олег Михайлик, Михайло Кузаконь, Аліна Подолянка тощо, які приїхали до суду, не змогли зайшли до зали засідання по справі "Краяну".

      Вони почали скандувати: "Труханова за грати!", тому між людьми зчинились сутички та штурханина.

      Сутички на суді над Трухановим в Одесі: фото

      Один активіст приніс сокиру та пилу

      Відомо, що член політичної партії "Демократична сокира" Анатолій Мазур приніс на засідання суду над Трухановим сокиру і пилку. Зазначимо, що рік тому Мазур розгромив сокирою автомобілі суддів під час обрання запобіжного заходу у Києві, коли мера Одеси випустили з-за ґрат на поруки.

      Проте згодом чоловік з сокирою добровільно здав свої "інструменти" в камеру зберігання. Мазур пояснив, що приніс в суд сокиру і пилу, тому що повертався з дачі і не встиг завезти інструменти додому. Варто додати, що він також мав при собі газовий балончик і пласмассовий наручники.

      Який вирок, швидше за все, оберуть Труханову? За словами активістів, ні для кого не лишається секретом, що мера Одеси виправдають. Адже напередодні суд визнав незаконно врученою підозру Труханову, а більшість важливих доказів назвав неприпустимими.

      За що судять Труханова?

      • У лютому 2018 року Труханову повідомили про підозру у скоєнні злочину, а в жовтні вручили обвинувальний акт. Одним зі звинувачень у справі є придбання за 185 мільйонів гривень із міського бюджету адмінбудівлі Одеського заводу тяжкого кранобудування "Краян".

      • 9 листопада 2018 року Малиновський райсуд Одеси почав розглядати справу Труханова. Сам міський голова свою вину заперечує й досі не відсторонений від посади. Разом з ним на лаві підсудних перебуває ще семеро осіб, серед яких і його заступник Павло Вугельман.

      Мер Одеси Геннадій Труханов
      Мер Одеси Геннадій Труханов

      • За 7 місяців розгляду справи по суті зачитали 215 сторінок обвинувального акту, дослідили 67 томів письмових доказів і допитали близько 100 свідків сторони обвинувачення. В Малиновському райсуді справу розглядають рекордно швидкими темпами для української Феміди. Якби прокурори не заявили про зміну обвинувачення, то почалася б завершальна стадія судового процесу – дебати.

      • Завдяки "космічно швидкому" темпу розгляду та відсутності інтересу до встановлення об’єктивних обставин справи одеські судді намагаються врятувати Труханова від Антикорупційного суду, який запрацює 5 вересня. Але розгляд апеляції прокурори САП обіцяють організувати в Антикорупційному суді.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Геннадій Труханов Судді Новини Одеси
      Джерело: 24 канал
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