На "суді" у Криму український моряк змусив окупантів надати йому перекладача з російської

Командир українського рейдового буксира "Яни Капу", старшина Олег Мельничук під час так званого "суду" в окупованому Криму вимагав надати йому перекладача з російської, бо не розуміє іноземну мову.

Про це розповів його адвокат Едем Смедляєв в ефірі каналу "112".

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"Він скористався правом на перекладача. Заявив, що не повністю розуміє (російської мови – 24), і йому надали перекладача з російською на українську і з української на російську. Він також заявив, що не визнає себе винним, вважає себе непричетним до цієї справи і готовий відстоювати свою невинуватість у будь-якому місці, у тому числі в судах", – зазначив захисник.

Олега Мельничука, як і решту полонених українських моряків, "суд" Сімферополя арештував на два місяці.

Смедляєв зазначив, що коли Росія захопила українські судна в Азовському морі, то наші військові були змушені залишити свої речі на кораблях, а ходити в СІЗО у військовій формі їм не дозволяють.



Які українські судна захопила Росія на Азові: інфографіка



Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.



Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.