05:24
16 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
25°C 14°C
  • четвер
    23°C 14°C
  • п'ятниця
    23°C 16°C
  • субота
    20°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Стілець для Путіна. Неадекватне
Вєсті Кремля
23:48, 15 травня
Вєсті.UA. Підкорене серце Захарченка. Викривач лиходійства – Ляшко
Вєсті.UA
21:19, 15 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Від Рафіка до Еталона: як змінювались маршрутки
Згадати все
22:10, 15 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

На Сумщині чоловік спаплюжив державні прапори: так він висловив свою зневагу до України

562 Читать новость на русском
На Сумщині чоловік понівечив державні прапори: так він висловив свою зневагу до України
На Сумщині чоловік понівечив державні прапори: так він висловив свою зневагу до України / sumypost.com

У Ромнах на Сумщині п'яний чоловік спаплюжив сім державних прапорів. Встановлені до травневих свят стяги він виламав із підставок та кинув на асфальт.

Про це сповіщає прес-служба Нацполіції у Сумській області.

Читайте також: Син Шуфрича розповів про своє побиття у ресторані Києва

Інформація про те, що невідомий чоловік в центрі Ромен ламає державні прапори, встановлені біля пам‘ятника Тараса Шевченка, до чергової частини місцевого райвідділу надійшло близько опівночі. Правоохоронці з‘ясували його особу – це виявився раніше неодноразово судимий за вчинення майнових злочинів 36-річний місцевий житель,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підозрюваний не заперечував своєї причетності до знівечення державних прапорів.

Він пояснив: будучи п‘яним, повертався пізно вночі додому, і дорогою звернув увагу на стяги, встановлені до травневих свят. Зневажаючи Україну як державу, він виламав прапори з підставок і кинув їх на асфальт, після чого спокійно попрямував додому.

Наразі в поліції вже відкрито кримінальне провадження, також вирішується щодо повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та обрання запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує чималий штраф або арешт до 6 місяців, або ж ув‘язнення терміном до 3-х років.

Теги: Новини України Кримінальні новини Суми Поліція
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за 15 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 15 травня: обшук в
15 травня, 22:19 Головні новини 15 травня: обшук в "РИА Новости Украина" і відкриття Кримського мосту
1908
Германия сдает позиции по Ирану, но сдаст ли Россию?
15 травня, 22:01 Германия сдает позиции по Ирану, но сдаст ли Россию?
Злой Одессит 741
Ворога бачив в обличчя, до них тут 50 метрів, – боєць 24 ОМБр із Зайцевого
15 травня, 21:02 Ворога бачив в обличчя, до них тут 50 метрів, – боєць 24 ОМБр із Зайцевого
Катерина Петренко 1316
Обшуки у РИА
15 травня, 20:01 Обшуки у РИА "Новости": коротко про причини та наслідки
Євгенія Мазур 780
15 травня, 19:01 "Північний потік-2": Росії рано радіти?
Інна Жолобович 1912
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук