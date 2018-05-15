На Сумщині чоловік спаплюжив державні прапори: так він висловив свою зневагу до України

У Ромнах на Сумщині п'яний чоловік спаплюжив сім державних прапорів. Встановлені до травневих свят стяги він виламав із підставок та кинув на асфальт.

Про це сповіщає прес-служба Нацполіції у Сумській області.

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Інформація про те, що невідомий чоловік в центрі Ромен ламає державні прапори, встановлені біля пам‘ятника Тараса Шевченка, до чергової частини місцевого райвідділу надійшло близько опівночі. Правоохоронці з‘ясували його особу – це виявився раніше неодноразово судимий за вчинення майнових злочинів 36-річний місцевий житель,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підозрюваний не заперечував своєї причетності до знівечення державних прапорів.

Він пояснив: будучи п‘яним, повертався пізно вночі додому, і дорогою звернув увагу на стяги, встановлені до травневих свят. Зневажаючи Україну як державу, він виламав прапори з підставок і кинув їх на асфальт, після чого спокійно попрямував додому.

Наразі в поліції вже відкрито кримінальне провадження, також вирішується щодо повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та обрання запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує чималий штраф або арешт до 6 місяців, або ж ув‘язнення терміном до 3-х років.