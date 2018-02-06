На Сумщині іномарка на великій швидкості протаранила рейсовий автобус: моторошні фото, відео

Аварія за участю пасажирського автобуса: у громадський транспорт, який здійснював рейс "Суми – Новосуханівка", на великій швидкості влетіла іномарка.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в Сумській області.

Інцидент стався близько 7 ранку на трасі "Суми – Конотоп". Водій Audi з невідомих причин виїхав на зустрічну смугу та не розминувся з рейсовим автобусом. У громадському транспорті на момент зіткнення було 12 пасажирів, жоден з них не постраждав.

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За даними правоохоронців, внаслідок аварії численні травми отримав 22-річний водій легкової машини. Від зіткнення Audi настільки деформувалась, що рятувальники використовували спеціальні різаки, аби витягнути з салону чоловіка. Врятувала життя потерпілого подушка безпеки.

Через пошкодження, які зазнав автомобіль в результаті лобового зіткнення, довелося викликати рятувальників, щоб за допомогою спеціальних різаків визволити молодого чоловіка та надати першу медичну допомогу. Наразі потерпілого доправлено до лікарні, де йому остаточно діагностують отримані тілесні ушкодження,

– йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановлюють всі деталі інциденту. Ведуться слідчі перевірки.

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