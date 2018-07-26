На Сумщині під час сесії міської ради сталася бійка між прибічниками та опонентами мера

У місті Конотоп сталася бійка під час засідання міської ради. Побилися прибічники мера та його опоненти. Поліція затримала 50 учасників конфлікту та доправила їх до відділку.

Про це повідомила прес-служба Національної поліції Сумської області.

Читайте також: Правоохоронці затримали чоловіка, який намагався вивезти до М'янми трьох громадянок України

Зазначається, що працівники поліції розборонили конфліктуючі сторони та затримали п'ятдесят найбільш активних порушників. У поліції зауважили, що під час сутички постраждало четверо правоохоронців.

Все почалося зі словесних перепалок між учасниками конфлікту. Згодом емоційні заяви переросли у фізичне протистояння.

Обидві сторони зібрали в залі своїх прибічників, котрі свідомо провокували конфлікти та бійки. Оскільки на засіданні були присутні містяни та громадські активісти, працівники поліції стали стіною між протиборчими сторонами, щоб не допустити масових безладів та жертв серед громадян,

– йдеться у повідомленні.

Заступник начальника ГУНП Сумської області зауважив, що поліція перебуває поза політикою та задля забезпечення спокою громадян та порядку в місті вживатиме всіх заходів, передбачених чинним законодавством.

У прес-службі поліції Сумської області зазначили, що на місці події працює слідчо-оперативна група конотопського відділу поліції, співробітники Слідчого управління ГУНП області та прокуратури.

Міський голова Конотопу Артем Семеніхін наголосив, що на жителів міста напали "тітушки" яких привезли на засідання міської ради спеціально. Мер висловив подяку правоохоронцям, які зупинили конфлікт та затримали найбільш активних порушників.

Дивіться відео: Конфлікт в Конотопі

Дивіться відео: на Сумщині під час сесії сталася бійка