На Сумщині п’яний мотоцикліст збив двох жінок і дівчинку та втік: одна з постраждалих не вижила

25 серпня на Сумщині п’яний 19-річний водій мотоциклу скоїв ДТП, наїхавши на перехожих. В результаті одна з них від отриманих травм померла в лікарні.

Про це повідомляє ГУНП в Сумській області на своїй сторінці у Facebook.

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"Сьогодні, близько третьої години ночі до поліції надійшло повідомлення, що в с. Спаське Кролевецького району сталося ДТП із потерпілими. На момент приїзду працівників поліції їх забрали до лікарні. Водій транспортного засобу полишив місце пригоди. Під час огляду території поліцейські виявили уламки з його мотоциклу", – йдеться у повідомленні.

Попередньо правоохорнці встановили, що керуючи мотоциклом, водій не обрав безпечної швидкості руху і скоїв наїзд на перехожих, які йшли вулицею села. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Весь особовий склад нашого відділення був задіяний на розшук водія. На одній з вулиць села увагу поліцейських привернув молодий чоловік, якій вів в руках мотоцикл. Транспортний засіб був з характерними для ДТП ушкодженнями. А сам водій знаходився у стані сильного алкогольного сп’яніння. Як з’ясувалось, це 19-річний уродженець сусіднього села, який наразі проживає і працює зварювальником на одній з фірм в Києві. На свята приїхав до дідуся з бабусею,

– прокоментував Олег Переход, начальник Кролевецького відділення поліції.

Одній з потерпілих 14 років, в неї діагностували забійну рану голови. Інша 1980 року народження отримала тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми. Життя третій жінці, 1988 року народження, медикам врятувати не вдалося.

В поліції по даному факту відкрили кримінальне провадження за "Порушення правил безпеки дорожнього руху особою яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого". Водієві загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Луганщині неповнолітній водій спричинив ДТП. Автомобіль Opel Astra, за кермом якого перебував 17-річний водій, з'їхав на узбіччя і перекинувся у Луганській області в районі селища Білокуракине. У результаті ДТП загинула 18-річна пасажирка автомобіля, 17-річний водій і три пасажирки отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Автопригода трапилася 23 серпня приблизно опівночі.