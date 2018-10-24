На Сумщині скоїли замах на директора фірми з охорони нафтопродуктів

У Сумській області правоохоронці розслідують обставини замаху на вбивство начальника Східної групи філії "Секюрайті", діяльність якої пов'язана з охороною нафтопроводів Сумської, Полтавської та Чернігівської областей.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Сумської області в Facebook.

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Кілер напав на підприємця 23 жовтня близько 18:30 в селі Герасимівка Роменського району Сумської області. Директор сидів в автомобілі біля приватного будинку по вулиці Миру, чекаючи колегу, коли зловмисник відкрив по ньому вогонь з вогнепальної зброї. З вогнепальними пораненнями рук і ніг він був госпіталізований, правоохоронці нарахували в легковику 18 кульових отворів.

Блогер Олександр Тахтай повідомив в Facebook, що жертвою нападу став Денис Титаренко, його стан тяжкий.

Нападник зник, поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "замах на умисне вбивство (ст. 115 ККУ).