На Сумщині застрелили місцевого високопосадовця
15:17, сьогодні 3316 Читать новость на русском
У Сумській області під час полювання застрелили заступника голови Лебединської районної державної адміністрації Івана Легкого.
Про це розповіла начальник відділу комунікації Головного управління Нацполіції області Ельвіра Біганова, пише УНІАН.
Про смерть людини в лісовому масиві поблизу села Московський Бобрик повідомили вранці 28 січня.
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"Особу загиблого встановили швидко: ним виявився заступник голови місцевої райдержадміністрації. Поки що поліція кваліфікує пригоду як нещасний випадок. Але на місці працює слідчо-оперативна група, допитують всіх учасників полювання", – розповіла Біганова.
Про остаточну кваліфікацію події в поліції обіцяють повідомити пізніше.
Джерело: 24 Канал
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