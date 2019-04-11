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      На Супрун знову подав до суду нардеп від партії Ляшка

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      На Супрун знову подав до суду нардеп від партії Ляшка
      На Супрун знову подав до суду нардеп від партії Ляшка / Фото з відкритих джерел

      На виконувачку обов'язків міністра охорони здоров'я Уляну Супрун знову подали до суду. Зробив це народний депутат від "Радикальної партії" Олега Ляшка Олексій Ленський.

      У позові є прохання заборонити Супрун виконувати обов'язки глави МОЗу. Про це вона сама повідомила у Facebook. 

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      Офіційне пояснення підстав просто переписане з попередніх позовів своїх колег невільних радикалів. Свого роду "copy paste", але, мабуть, цього разу зі свого комп'ютера. По факту ж причина – порушення схем та корупційних потоків, звільнення одіозних медичних феодалів і пряма конфронтація з ними,
      – йдеться у повідомлені.

      Адвокатський запит по цьому позову до МОЗ надійшов від тієї самої адвокатської фірми GoLaw law firm, що обслуговує звільнених через корупцію ректорів медичних університетів Катерину Амосову і Валерія Запорожана. 

      Ця позовна заява – ні що інше, як чергова атака проти трансформації системи охорони здоров'я, 
      – додала Супрун. 

      До слова, це не перший позов Олексія Ленського проти Супрун. У лютому він мав претензії щодо незаконного призначення Супрун на посаду першого заступника міністра охорони здоров’я. 

      Раніше до суду Супрун також затягнув нардеп від "Радикальної партії" Ігор Мосійчук. Він вимагав заборонити чиновниці виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. І суд частково задовольнив прохання політика. Супрун було заборонено брати участь у засіданнях Кабінету міністрів і голосувати, а також визначати стратегічний розвиток МОЗ. Проте вона надалі могла виконувати обов'язки першого заступника міністра – підписувати документи, розпорядження, видавати доручення.

      На сторону Супрун стала велика частина суспільства, а також Кабмін та Мін’юст і 14 лютого Окружний адмінсуд Києва скасував тимчасову заборону Супрун керувати МОЗ.

      Що корисного для України зробила Уляна Супрун?На своїй посаді чиновниця перебуває з 1 серпня 2016 року. За цей час Супрун дала старт реформуванню медичної системи, реформі фінансування системи охорони здоров'я та розвитку системи громадського здоров'я.

      Одні з головних досягнень:

      – запуск програми "Доступні ліки", (на неї виділено 500 мільйонів гривень);
      – підтримка парламентом медичної реформи у жовтні 2017 року;
      – старт єдиної кампанії "Лікар для кожної сім’ї" у 2018 році. В межах кампанії українці обирають собі лікарів і підписують із ними декларації.

      Що відомо про Уляну Супрун: дивіться відео

       

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      Теги: Новини України Новини політики Міністерство охорони здоров’я Уляна Супрун Радикальна партія Судді
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