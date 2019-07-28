На суші, воді та в повітрі: військові провели масштабні навчання в зоні ООС – яскраві фото

У зоні проведення ООС на одному з полігонів Донеччини відбулися навчальні тренування підрозділів бойових бригад. Військові з сухопутних та авіаційних підрозділів 3 дні відпрацьовували різні можливі сценарії розвитку подій в бойових умовах.

За одним з сценаріїв танковий підрозділ, який знаходиться у зоні відведення, має оперативно вийти на передову. Тож військові відточили ймовірні перешкоди.

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Зокрема, переправу важкої техніки через річку. Для цього розгорнули понтонний міст. На платформу поміщається 3 танки. Це дозволяє буквально за годину переправити через річку 2 танкові взводи.

Навчання проводилася у Маріуполі: Фото 24 каналу (Єлизавета Герасимюк)

Сама ж конструкція мосту розгортається буквально за 30 хвилин. У небі пілоти відпрацювали політ двійками у простих та складних метеоумовах.

Військові вчилися на суші, воді та в повітрі: Фото 24 каналу (Єлизавета Герасимюк)