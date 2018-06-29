На світ насувається кліматична катастрофа, – висновок науковців

Відповідно до нового дослідження, зміни клімату залишаються небезпечними для низки вразливих регіонів, включно з Арктикою та областю мусонів, навіть якщо під час дотримання Паризької угоди середня температура на Землі не підвищиться більш ніж на 1,5 градуса упродовж наступних 100 років.

Про це мовиться у статті науковців Відкритого університету та Шеффілдського університету у Великобританії, яку було опубліковано в журналі Nature Climate Change, передає ресурс Phys.org.

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У матеріалі, зокрема, зазначається, що деякі фахівці поставили під сумнів здійсненність зусиль щодо стримування зростання температури, враховуючи, що Земля вже нагрілася на один градус, а також те, що потепління "затримується" океаном. Однак інші вчені вважають, що зниження рівня викидів парникових газів може запобігти зростанню температури, що "запізнюється".

Відтак, дослідники розробили кліматичну модель, що враховує взаємодію океану та атмосфери, цикл вуглецю, а також кількість викидів вуглекислого газу, і оцінили ймовірність досягнення Паризької угоди, а також визначили його наслідки для біосфери.

Таким чином з’ясувалося, що обмеження зростання температури технічно можна досягти навіть без надмірних обмежень у викидах парникових газів з 50-відсотковою ймовірністю. Однак в цьому випадку супутні зміни клімату можуть бути непередбачуваними для деяких областей Землі, де може збільшитися частота погодних лих.

До слова, кліматологи Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (IPCC) дійшли висновку, що підвищення глобальної температури навіть на 1,5 градуса Цельсія призведе до серйозних кліматичних змін, зникнення природних екосистем і вимирання багатьох видів. Згідно з розрахунками, в разі збереження тенденції до потепління до 2100 року відбудеться затоплення прибережних мегаполісів, а також зникнуть деякі населені острови, в тому числі Мальдіви.

Нагадаємо, раніше вчені змоделювали можливу зміну кліматичних умов в близько 571 європейському місті до другої половини XXI століття.