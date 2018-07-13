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На святкуванні Дня металурга мер Дніпра розповів, як буде будувати з Ярославським аеропорт

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День металурга
День металурга

У п'ятницю, 13 липня, колектив Дніпровського металургійного заводу (група DCH Олександра Ярославського) відзначив День металурга.

На святі ДМЗ в якості почесного гостя був присутній мер міста Дніпро Борис Філатов. Він не тільки відзначив прогрес в роботі ДМЗ після придбання підприємства Ярославським, а й обговорив з представниками керівництва DCH перспективи реалізації проекту аеропорту Дніпра. "У цьому році в права власності вступив український бізнесмен Олександр Владиленович Ярославський, з яким, в тому числі в мерії, є великий проект з будівництва нового терміналу аеропорту. Бізнесмен соціально-відповідальний, з яким ми давно знайомі – з 2000-х років і до того часу, як я пішов в політику... У нас дуже серйозні довгі плани і, в тому числі, з будівництва аеропорту. Тому я вітаю власника підприємства. Є з ким розмовляти, є з ким обговорювати. Ми дуже часто на зв'язку – по 5 разів на день", – заявив Борис Філатов.

Він акцентував увагу на важливості проекту аеропорту для всього міста і регіону в цілому. "Зараз ми намагаємося зрушити з місця колосальний, дуже важливий для міста інфраструктурний проект – проект з будівництва нового терміналу аеропорту. Якщо держава дасть гроші на злітно-посадкову смугу (а я вже Кабмін "додушу" рано чи пізно), то група, яку очолює Олександр Владиленович, будуватиме новий аеропорт. Це дуже важливо для міста, тому що ми, напевно, єдиний в світі місто-мільйонник, де нормально не функціонує аеропорт", – підкреслив Борис Філатов.

Під час свята на ДМЗ про перспективи розвитку саме транспортної інфраструктури Дніпра говорив і Володимир Васильченко, генеральний директор компанії "Нью Системс АМ" (компанія-оператор Міжнародного аеропорту "Харків", входить до складу DCH). "Цей проект (ред. – будівництва аеропорту в Дніпрі) дуже хороший, він випробуваний на прикладі "Харкова", дуже схожий на "Харків" за своєю конструкцією і за своїм технологічним ланцюгом. Сьогодні ми, маючи досвід експлуатації, намагаємося внести в нього зміни в кращу сторону, які поліпшать обслуговування пасажирів. Все готово для того, щоб цей проект запустити. І якщо найближчим часом відкриється фінансування державної частини, з боку приватного інвестора труднощів не буде", – сказав Володимир Васильченко. За його словами, за умови своєчасності фінансування державної частини проект може бути реалізований не пізніше кінця 2020 року або початку 2021 року.

Як відомо, Міжнародний аеропорт "Харків" був перебудований Ярославським в рамках підготовки міста до Євро-2012. Проект був реалізований за моделлю приватно-державного партнерства, в рамках якої реконструкцію злітно-посадкової смуги взяла на себе держава, а модернізацією існуючого і будівництвом нового терміналів зайнялася група DCH, яка вклала в проект близько $ 107 млн. Сьогодні Олександр Ярославський готовий повторити цей досвід в Дніпрі. "У Харкові ми, по суті, побудували все з нуля, потім крок за кроком розвивали, а зараз вже займаємо призові місця в міжнародних рейтингах. Із задоволенням застосуємо наші знання в Дніпрі. Регіон цікавий, потенціал великий, буде прекрасний, потрібний Україні проект. Я вже попередньо обговорив із зацікавленими сторонами "дорожню карту". І готовий починати рух", – заявив він журналістам ще навесні поточного року.

Теги: Новини України Новини Дніпра металургія Фінанси
Джерело: 24 Канал
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