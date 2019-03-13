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      На телеканалі 24 стартує другий сезон проекту про неймовірних людей "Теорія великого виклику"

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      Команда проекту "Теорія великого виклику"
      Команда проекту "Теорія великого виклику" / 24 канал

      Уже цієї п'ятниці, 15 березня, на телеканалі 24 розпочинають показ другого сезону програми про неймовірних людей "Теорія великого виклику". Її транслюватимуть щоп'ятниці, о 17:30.

      Протягом минулої осені глядачі проекту відкрили для себе десять історій людей, які наперекір труднощам не здалися на шляху до своєї мрії. Тому напередодні прем'єри ми знову завітали до тих, хто ініціює, пише та знімає "Теорію великого виклику" – його авторки й ведучої Мар'яни Романяк, редакторки Вікторії Іваскевич і режисерки Христини Браславської. Дівчата розповіли журналістам 24 каналу, з якими героями знайомитимуть прихильників проекту цього разу.

      Після закінчення першого сезону "Теорії великого виклику" (листопад, 2018 рік – 24 канал) ваша команда активно взялась за пошуки нових героїв, історії яких, згідно з концепцією проекту, не мали б залишити глядачів байдужими. Цікаво, а як аудиторія відгукувалась про попередні програми?

      Мар'яна Романяк: Наші глядачі, як виявилось, такі ж неймовірні як і наші герої. Мене часто зупиняли на вулиці і казали, що вмикають "Теорію великого виклику" своїм дітям, аби вони навчались та брали приклад з тих, про кого ми розповідаємо.

      Ведуча програми Мар'яна Романяк зі співачкою Джамалою
      Ведуча програми Мар'яна Романяк зі співачкою Джамалою

      Вікторія Іваскевич: Звичайно, через певні причини комусь міг не сподобатись той чи інший герой, деякі люди вимагали більше "брудних подробиць" і закидали нам необ'єктивність. Але після виходу кількох програм стало зрозуміло, що мовимо не про "зраду" і не про те, як усім важко жити. Кожна наша історія – це та, яку можна подивитись зранку, відтак піти з гарним настроєм на роботу, будуючи дорогою плани на майбутнє.

      Христина Браславська: Тішить, що проект має свого глядача. Чимало людей писали нам про свої історії чи історії своїх знайомих, пропонували героїв для нових програм. Кількох таких навіть можна буде побачити в новому сезоні.

      За якими критеріями ви обирали ваших героїв цього разу?

      Мар'яна Романяк: Герої "Теорії великого виклику" повинні надихати й мотивувати, це люди, які ставлять виклики перед собою та власними силами творять великі справи.

      Вікторія Іваскевич: Їхні історії повинні "чіпляти" нас. Це мають бути не просто успішні люди, а особистості, які надихають не зупинятися перед труднощами й хоча б якось робити цей світ добрішим, красивішим чи прогресивнішим. Наші глядачі мають впізнавати в цих героях себе й розуміти, що "от у мене теж була така ідея", "і мені доводилось долати ці перешкоди" або навіть "ого, в нього/неї такі проблеми були, а я тут скаржуся на життя".

      На фото – співзасновник компанії арахісової пасти
      На фото – співзасновник компанії арахісової пасти "ТОМ", про яку глядачі "ТВВ" дізнаються зовсім скоро

      Христина Браславська: Скажу, що коли мої друзі чи знайомі говорять зі мною про "Теорію великого виклику", то щоразу розповідають, хто є їхнім улюбленим героєм. І щоразу вони є різними. Це означає: кожна з десяти програм є для когось улюбленою.

      Минулий десяток випусків показав, що ті, хто досягає своєї мрії, – це люди з найрізноманітніших сфер: і власник мережі кав'ярень, і дизайнер ексклюзивних наплічників, і хлопці, які допомагають побачити гірські вершини тим, хто сам цього зробити не може... Якими історіями дивуватимете аудиторію цього разу?

      Ірина Данилевська – засновниця Ukrainian Fashion Week
      Ірина Данилевська – засновниця Ukrainian Fashion Week

      Мар'яна Романяк: Цього сезону у нас знову герої з різних сфер. Це і співачка Джамала, і архиєпископ УГКЦ Борис Гудзяк, це також засновники бренду арахісовї пасти і жінка, яка підкорила Еверест!

      Вікторія Іваскевич: До речі, програма про Джамалу була для нас челенджем, адже одна справа зробити щось про людей, які відомі у своєму місті чи в певному колі. Зовсім інше – це працювати з зіркою, бо про неї ж стільки всього відзнято і сказано! Дуже важливо було не скопіювати інші інтерв'ю, а зробити щось своє. Думаю, нам це вдалося.

      Схожа історія і з Борисом Гудзяком. Розмова з ним була доволі коротка, але вийшла душевною. У мене в блокноті кілька сторінок зайняли його цитати, які я виписала з інтерв'ю.

      Христина Браславська: все, дівчата, більше жодних спойлерів! (сміється). Тому, глядачі, слідкуйте за нашими анонсами.

      У попередньому інтерв'ю ви обіцяли, що географія "Теорії великого виклику" розшириться. В яких містах, окрім Києва, Львова чи Ужгорода, ви зуміли віднайти мотивуючі історії?

      Мар'яна Романяк: Так, цього сезону чи не більшість наших героїв зі столиці. Але також є люди з Тернополя, Львова, Маріуполя…

      Вікторія Іваскевич: А якщо враховувати те, що цього разу двоє наших героїв є вихідцями з Донеччини, а один – зі США, то так, це завдання ми виконали.

      Одна з героїнь програми – перша українка, яка підкорила 7 найвищих вершин світу Тетяна Яловчак
      Одна з героїнь програми – перша українка, яка підкорила 7 найвищих вершин світу Тетяна Яловчак

      Чи встановили ви у своїх випусках гендерний баланс? Пригадую, що говорили про перевагу чоловіків над жінками у першому сезоні. Як стосовно другого?

      Вікторія Іваскевич: Як тільки ми сказали, що жінок мало, одразу почали приходити на думку класні героїні. І в другому сезоні нам майже зі всіма вдалося домовитись. Ми навіть думали, що чоловіки будуть в меншості. Проте буде 5 історій про жінок і 5 – про чоловіків.

      З якими труднощами зіткнулися під час знімального процесу, коли готували другий десяток програм?

      Вікторія Іваскевич: У мене деколи було враження, що живу в потязі "Інтерсіті", адже багато наших героїв мешкають і працюють в Києві. Вони люди заклопотані, у всіх щільний графік. Бувало й таке, що на інтерв'ю мали тільки годину: із такої по таку – і ні хвилиною більше. І це все тоді, коли в Києві затори, а в метро ти з кількома валізами техніки не поїдеш…

      Мар'яна Романяк: Я ж носила зі собою цілий гардероб: по п'ять сумок та чохлів з різними костюмами, бо вдень ми могли знімати в модному шоурумі, а ввечері вже у спортзалі. Одного разу я навіть забула свій одяг в Києві!

      Мар'яна Романяк із художником Лесем Панчишином
      Мар'яна Романяк із художником Лесем Панчишином

      Вікторія Іваскевич: Часом протягом одного дня ми могли мати по кілька героїв. Інколи навмисне так планували, щоб рідше їздити в Київ, а деколи спонтанно. Наприклад, якось приїхали в УКУ відзняти зустріч Бориса Гудзяка зі студентами, а нас питають: "А не хочете зняти ще пастора Геннадія Мохненка з Маріуполя? В нього 32 прийомних дітей!" І тут в голові хтось кричить: "Challenge accepted!" (сміється).

      Христина Браславська: А чому б і ні?! Подумаєш, немає в нас сценарію, і часу на підготовку обмаль. Але ж завтра він поїде в Маріуполь й ніхто не знає, коли буде така можливість. Довелося дзвонити в редакцію і на ходу змінювати графік зйомок, бо оператори задіяні і в інших проектах. А ще ми довго переставляли меблі на одному з поверхів Центру імені Шептицького, щоб облаштувати місце для зйомки. Добре, що керівництво закладу поставилось до цього з розумінням.

      Детальнішу інформацію щодо програми "Теорія великого виклику" ви можете дізнатися на сторінках у Facebook та Instagram.Туди ж надсилайте запитання, побажання та пропозиції щодо героїв наступних програм, а також міст і місць, де їх можна відшукати.

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      Теги: Новини України
      Джерело: 24 канал
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