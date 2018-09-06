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На Теремках у Києві спалахнула масштабна пожежа: район огорнуло чорним димом

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Киян налякала пожежа на Теремках: над містом чорний дим
Киян налякала пожежа на Теремках: над містом чорний дим / фото з соцмереж

У київському мікрорайоні Теремки спалахнула пожежа на складах поблизу ТЦ "Епіцентр". Жителі мікрорайону викладають у мережі фото, на яких видно клуби чорного диму, що піднімаються в небо.

Інформацію про пожежу оприлюднили у Facebook-спільноті "На Теремках".

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Зазначається, що пожежа спалахнула поблизу ТЦ "Епіцентр".

Кияни припустили, що пожежа могла спалахнути у циганському таборі, який розташований поблизу, проте у ДСНС спростували цю інформацію. Там розповіли, що горять склади поблизу ТЦ. Рятувальники вже вирушили на місце інциденту.

пожежа Київ
У Києві сплахнула пожежа

Теги: Новини Києва Пожежа ДСНС
Джерело: 24 Канал
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