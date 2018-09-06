На Теремках у Києві спалахнула масштабна пожежа: район огорнуло чорним димом

Киян налякала пожежа на Теремках: над містом чорний дим / фото з соцмереж

У київському мікрорайоні Теремки спалахнула пожежа на складах поблизу ТЦ "Епіцентр". Жителі мікрорайону викладають у мережі фото, на яких видно клуби чорного диму, що піднімаються в небо.