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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

На території наметового містечка вилучено 9 гранат РГД-5, запали, "коктейлі Молотова", – поліція

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На території наметового містечка вилучено 9 гранат РГД-5, запали,
На території наметового містечка вилучено 9 гранат РГД-5, запали, "коктейлі Молотова" / прес-служба поліції

Під час проведення слідчих дій біля Верховної Ради поліція вилучила 9 гранат РГД-5, "коктейлі Молотова" та 5 димових мін. Відомо, що у відділку поліції знаходиться понад 100 осіб. Є поранені.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

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Нагадаємо, сьогодні вранці, 3 березня, правоохоронці прийшли до наметового містечка проводити слідчі дії. Між правоохоронцями та протестувальниками відбулися сутички, внаслідок чого декількох осіб було затримано.

Під час проведення слідчих дій на території наметового містечка правоохоронці вилучили предмети, схожі на гранати. А саме: 9 гранат РГД-5, запали, "коктейлі Молотова" та 5 димових мін. Всі вилучені речові докази направлені на експертизу", – йдеться у повідомленні поліції.

На цей час до відділків поліції доставлено понад сотню осіб.

Теги: Новини політики Поліція Новини Києва Верховна Рада Сутички в Києві Єгор Соболєв
Джерело: 24 Канал
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