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      На території ЖК "Новопечерські Липки" пройшли протипожежні навчання

      Нова тема 21 Читать новость на русском

      На 10 поверсі у житловому будинку сталося займання. В епіцентрі – людина.

      Це сценарій навчань, проведених пожежниками на території житлового комплексу "Новопечерські Липки". Сигнал про умовну пожежу поступив на диспетчерський пульт. Це допомогло консьєржу під'їзду оперативно викликати рятувальників.

      "Всі будинки, які у нас будуються, оснащені датчиками пожежної безпеки, сигналізація спрацьовує. На кожному поверсі – пожежні гідранти і система гасіння. Під час непередбаченої ситуації ліфти опускаються на 1 поверх", – розповів представник ЖК "Новопечерські Липки" Дмитро Новіков.

      До місця умовного займання приїхали чотири цистерни та автодрабина, висота якої більша за 50 метрів. Завдяки такій спецтехніки вогнеборці евакуювали людину з верхніх поверхів. За словами рятувальників, рівень пожежної безпеки у житловому кварталі "Новопечерські Липки" – високий.

      "В даному ЖК є голосове оповіщення, воно вказує на шляхи евакуації. Якби більше було таких оповіщень, то люди могли б самі евакуйовуватися до приїзду наших підрозділів", – сказав заступник начальника 1-ї пожежно-рятувальної частини у Києві Олександр Рихлик.

      Житловий квартал "Новопечерські Липки" налічує майже 20 будинків. Їхні фасади виконані виключно з негорючих матеріалів, зокрема з керамограніту та мінеральної вати. Подібні протипожежні навчання планують проводити регулярно, аби навчити жителів кварталу як діяти у надзвичайних ситуаціях.

      Теги: Новини Києва Пожежа
      Джерело: 24 Канал
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