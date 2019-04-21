15:14
21 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ ПРИВАТБАНК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Проти чого протестують олені. Путін боїться українських товарів
      Вєсті Кремля
      18:17, 20 квітня
      Вєсті.UA. Жир: Чим Яценюк схожий на китайського імператора. Де Добкін черпає натхнення
      Вєсті.UA
      22:07, 19 квітня
      Який вигляд мають українські дороги після дорогого ремонту: шокуючі фото та відео
      ЦРУ
      12:38, 19 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Перші дипломатичні кроки
      Згадати все
      20:07, 20 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ ПРИВАТБАНК

      На Тернопільщині на виборчій дільниці помер чоловік

      400 Читать новость на русском
      Вибори в Україні
      Вибори в Україні / 24 канал

      Під час другого туру президентських виборів, 21 квітня, просто на виборчій дільниці, яка розташована у приміщенні школи мистецтв у райцентрі Козова, раптово помер 75-річний місцевий житель.

      Стався трагічний інцидент близько 10 ранку.

      Читайте також: Як голосують у різних регіонах України

      Зазначається, що чоловік встиг отримати бюлетень та проголосувати. Вийшовши з кабінки, йому стало погано.

      До приїзду швидкої домедичну допомогу пенсіонеру надавав працівник поліції, який патрулював на дільниці. Реанімаційні заходи проводили медики, проте повернути до життя чоловіка не вдалося.

      Причину смерті мешканця райцентру встановлять експерти. Відомості про дану подію внесено до ЄДБР про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.

      blog_ava
      Вербна неділя 2019: дата свята, що можна і не можна робити в цей день
      сьогодні
      15247
      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Жертви Тернопіль
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Що таке Україна?
      сьогодні , 12:00 Що таке Україна?
      Блог Соцмережі 823
      "Поки є така можливість": відомі українці закликали проголосувати на виборах президента
      сьогодні , 10:48 "Поки є така можливість": відомі українці закликали проголосувати на виборах президента
      Світлана Попова 13127
      Продаж голосу на виборах президента: яке покарання загрожує
      сьогодні , 10:17 Продаж голосу на виборах президента: яке покарання загрожує
      4090
      Приключения "Цезаря": российский десантный корабль "приплыл"
      сьогодні , 08:42 Приключения "Цезаря": российский десантный корабль "приплыл"
      Злой Одессит 4625
      Пам'ятка виборця: як голосувати та які документи брати з собою
      сьогодні , 08:21 Пам'ятка виборця: як голосувати та які документи брати з собою
      6923
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук