На Тернопільщині однорічна дитина дивом вижила, випавши з вікна четвертого поверху

У вівторок, 5 червня, в селі Білокриниця, що на Тернопільщині однорічний хлопчик видерся на підвіконня і, очевидно, спершись на москітну сітку, якою було закладене відчинене вікно, впав з висоти четвертого поверху.

Про це повідомили у прес-службі ГУ Нацполіції у Тернопільській області.

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Дитину з важкими травмами госпіталізували до реанімаційного відділення районного медзакладу, а згодом перевели до дитячої обласної лікарні.

На момент інциденту в помешканні була мати хлопчика. Жінка поралася на кухні, і малюк був поруч, та в якийсь момент поповз до кімнати. Нещастя трапилося в лічені хвилини,

– зазначили у повідомленні.