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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

На Тернопільщині однорічна дитина дивом вижила, випавши з вікна четвертого поверху

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На Тернопільщині дитина випала з вікна
На Тернопільщині дитина випала з вікна / sobitie.com.ua

У вівторок, 5 червня, в селі Білокриниця, що на Тернопільщині однорічний хлопчик видерся на підвіконня і, очевидно, спершись на москітну сітку, якою було закладене відчинене вікно, впав з висоти четвертого поверху.

Про це повідомили у прес-службі ГУ Нацполіції у Тернопільській області. 

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Дитину з важкими травмами госпіталізували до реанімаційного відділення районного медзакладу, а згодом перевели до дитячої обласної лікарні. 

На момент інциденту в помешканні була мати хлопчика. Жінка поралася на кухні, і малюк був поруч, та в якийсь момент поповз до кімнати. Нещастя трапилося в лічені хвилини,
– зазначили у повідомленні. 

 

Теги: Новини України Діти Тернопіль Поліція
Джерело: 24 канал
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