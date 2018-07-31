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На Тернопільщині зафіксували ще один випадок ботулізму

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На Тернопільщині зафіксували ботулізм
На Тернопільщині зафіксували ботулізм / tr.eyeni.info

"Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України" зареєстрував новий випадок ботулізму.

Про це йдеться на сайті державної установи.

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За 27 липня установа зафіксувала один випадок ботулізму згідно з результатами проведених моніторингових лабораторно-інструментальних досліджень.

Загалом за цей період виявили 36 випадків інфекційних захворювань.

Що таке ботулізм?Це хвороба, яка виникає через отруєння токсинами бактерій ботулізму і характеризується важким ураженням центральної і вегетативної нервової системи.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Медицина Інфекція Ботулізм
Джерело: 24 Канал
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