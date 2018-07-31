На Тернопільщині зафіксували ще один випадок ботулізму

"Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України" зареєстрував новий випадок ботулізму.

Про це йдеться на сайті державної установи.

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За 27 липня установа зафіксувала один випадок ботулізму згідно з результатами проведених моніторингових лабораторно-інструментальних досліджень.

Загалом за цей період виявили 36 випадків інфекційних захворювань.

Що таке ботулізм?Це хвороба, яка виникає через отруєння токсинами бактерій ботулізму і характеризується важким ураженням центральної і вегетативної нервової системи.