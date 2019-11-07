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      Порошенко почав активно переписувати бізнес на сина на тлі гучних справ проти нього

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      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / Getty Images

      П’ятий український президент Петро Порошенко почав перереєстрацію частини свого кондитерського бізнесу Roshen на старшого сина Олексія.

      Про це свідчить інформація в публічних реєстрах, які оприлюднив прєкт Центру протидії корупції "Відкритий реєстр національних публічних діячів".

      Цікаво! НАБУ візьметься за справу про вплив адміністрації Порошенка на НАЗК

      За інформацією активістів, у своїй декларації перед звільненням з посади 20 травня Порошенко зазначав себе бенефіціарним власником товариства з обмеженою відповідальністю "Центрально-Європейська кондитерська компанія" (ЦЄКК) і залишався ним щонайменше до 1 жовтня. Зауважимо, що ця компанія є однією з головних у структурі корпорації "Рошен", бо вона є засновником низки інших підприємств.

      Петро Порошенко, Олексій Порошенко, корпоративні права, Рошен
      Витяг з декларації Петра Порошенка, де він себе вказує кінцевим власником "Центрально-Європейської кондитерської компанії"

      Як з’ясували аналітики Центру протидії корупції, станом на 6 листопада бенефіціаром компанії вже зазначено Олексія Порошенка. Це підтверджує Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР). Там вказано, що контроль над ЦЄКК перейшов до Порошенка-молодшого внаслідок отримання корпоративних прав на нідерландську Roshen Europe B.V., яка володіє 85% ЦЄКК. Раніше Roshen Europe B.V. також належала Порошенку-старшому, згідно з його останньою декларацією.

      Цікавим є і те, що бенефіціарний власник почав змінюватися й у тих підприємств, де ЦЄКК є засновником. Зокрема, мовиться про такі компанії, як "Рошен де люкс", кондитерська корпорація "Рошен", "Рошен-Волинь", "Рошен Світ" та інші, які донедавна декларував Порошенко. В усіх них п’ятого президента також замінив його син.

      Петро Порошенко, Олексій Порошенко, корпоративні права, Рошен

      Петро Порошенко, Олексій Порошенко, корпоративні права, Рошен
      Документи, за якими Порошенко перереєстрував кондитерський бізнес на свого сина 

      Щоправда, Порошенко-старший поки що залишається бенефіціарним власником у низці інших підконтрольних ЦЄКК підприємств, а саме у компаніях "Рошен-Столиця" та "Київська кондитерська фабрика "Рошен".

      Зверніть увагу! Що стоїть за новими гучними справами проти оточення Порошенка?

      Зауважимо, що Порошенко фігурує у щонайменше 12 кримінальних провадженнях. Але у всіх справах він проходить як свідок, тому підозр йому не вручали. Відомо, що політика вже викликали на допит у ДБР за справою щодо зловживання владою під час скасування у 2016 році рішення голови однієї з місцевих райдержадміністрацій Миколаївської області.

      Також ДБР розслідує можливий фіктивний продаж заводу "Кузня на Рибальському", під час якого, за версією слідства, могло бути відмивання коштів. А ексзаступник голови Адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов подав до ДБР заяву про "захоплення влади" Порошенком у 2014 році. Крім того, ДБР відкрило проти нього справу через можливе декларування недостовірної інформації.

      Відомо, що у ДБР Порошенка вже допитали за такими справами: 

      • Про захоплення Росією українських моряків у 2018.
      • Про кримінальне провадження, розпочате НАБУ щодо підписання та імплементації мінських угод.
      • Про судову реформу.
      • Про націоналізації "Приватбанку".
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Бізнес Рошен Олексій Порошенко Гроші Петро Порошенко
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