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      На тлі мітингів під Радою центр Києва застряг у заторах: карта

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      У центрі Києва утворилися величезні затори / rbc.ua

      Під стінами Верховної Ради у вівторок, 17 грудня, відбулося одразу декілька акцій протесту, на яких зібралися тисячі людей. Через це у центрі Києва утворилися довжелезні затори.

      Акції протесту проходять під будівлею Верховної Ради та в урядовому кварталі, але затори розтягнулися далеко за їх межі.

      Важливо: Сутички під Радою: протестувальники розбили вікна і розібрали бруківку, є затримані

      Зокрема, майже повністю стоять Повітрофлотський проспект, бульвари Тараса Шевченка і Лесі Українки, а також вулиці Михайлівська та Інститутська.

      Карта заторів у Києві: дивіться фото

      Що відомо про сутички під Верховною Радою?Поблизу Верховної Ради сталися кілька сутечок між протестувальниками проти ринку землі та поліцією. У результаті конфлікту постраждали двоє правоохоронців, журналісти та один протестувальник.

      У ході сутичок було чутно вибух, від якого повилітали вікна готелю "Київ", де проживають народні депутати України. Протестувальники нікого не випускали з парламенту, а поліція знесла намети мітингувальнів. У відповідь вони почали кидати у правоохоронців каміння, палиці, пляшки.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Сутички під Радою Новини України Верховна Рада Новини Києва Протести
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