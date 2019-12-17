На тлі мітингів під Радою центр Києва застряг у заторах: карта

Під стінами Верховної Ради у вівторок, 17 грудня, відбулося одразу декілька акцій протесту, на яких зібралися тисячі людей. Через це у центрі Києва утворилися довжелезні затори.

Акції протесту проходять під будівлею Верховної Ради та в урядовому кварталі, але затори розтягнулися далеко за їх межі.

Важливо: Сутички під Радою: протестувальники розбили вікна і розібрали бруківку, є затримані

Зокрема, майже повністю стоять Повітрофлотський проспект, бульвари Тараса Шевченка і Лесі Українки, а також вулиці Михайлівська та Інститутська.

Карта заторів у Києві: дивіться фото

Що відомо про сутички під Верховною Радою?Поблизу Верховної Ради сталися кілька сутечок між протестувальниками проти ринку землі та поліцією. У результаті конфлікту постраждали двоє правоохоронців, журналісти та один протестувальник.



У ході сутичок було чутно вибух, від якого повилітали вікна готелю "Київ", де проживають народні депутати України. Протестувальники нікого не випускали з парламенту, а поліція знесла намети мітингувальнів. У відповідь вони почали кидати у правоохоронців каміння, палиці, пляшки.