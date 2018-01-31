На Трампа підготували ще одне "російське досьє": документ вивчає ФБР

На главу Білого дому Дональда Трампа у 2016 році склали ще одне "досьє" – схоже на компромат, зібраний колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом. Слідчі ФБР вивчають документ на наявність нової інформації, яка може допомогти у розслідуванні щодо впливу Росії на вибори в США у 2016 році.

Про це повідомляє The Guardian.

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Друге "досьє" зібрав Коді Ширер, колишній журналіст, який у 1990-і роки був близький до адміністрації Клінтона.

"У Вашингтоні Ширер вважається фігурою неоднозначною. Консервативні ЗМІ звинувачують його в тому, що він – з числа "тих, хто займається брудною роботою" і є представником оточення Клінтона. Докази того, що виборчий штаб Гілларі Клінтон знав про "досьє" Ширера, відсутні", – зауважує видання.

Як зазначається, другий компромат на Трампа передав для ФБР у жовтні 2016 року автор першого "досьє" Крістофер Стіл. До нього воно потрапило від американського зв'язкового після того, як ФБР попросило колишнього агента MІ6 надати будь-які документи або докази, які могли б виявитися корисними в проведеному розслідуванні. Стіл заявив, що не може ручатися за достовірність матеріалів із "досьє" Ширера, йдеться у статті.

В обох документах вказується, що Дональд Трамп був скомпрометований під час поїздки до Москви у 2013 році, де він нібито розважався із повіями в п'ятизірковому готелі. В "досьє" Ширера згадується неназване джерело в ФСБ Росії,

– переповідають журналісти.

Щоправда, жодне із тверджень компромату на Трампа редакція The Guardian підтвердити не може.

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Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Гілларі Клінтон платила колишньому офіцеру британської розвідки зі зв'язками із ФБР Крістоферу Стілу за збір компромату на Дональда Трампа.