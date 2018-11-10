На трасі Київ – Чоп у страшній аварії загинули троє осіб: моторошні фото та відео

У суботу, 10 листопада, на трасі Київ – Чоп на Рівненщині мікроавтобус зіткнувся із бензовозом, троє людей загинули.

Про це повідомила прес-служба Національної поліції.

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Водій буса виїхав на зустрічну та зіткнувся із бензовозом. Від удару він та двоє його пасажирів загинули. Їхні тіла із понівеченого автомобіля діставали рятувальники.



ДТП на Рівненщині



Мікроавтобус зіткнувся із бензовозом

Цистерну, яка була порожньою, відкинуло у відбійник. Водій вантажівки із переломами в лікарні.



Бензовоз відкинуло у відбійник

У поліції зазначили, що водій мікроавтобуса неодноразово попадався на порушеннях.

"Поліцейські встановили особу водія, це 36-річний житель Рівного. Впродовж року копи складали на нього протоколи за керування у нетверезому стані", – сказала інспектор відділу зв'язків з громадськістю ГУ Нацполіції Рівненщини Ольга Ангелова.