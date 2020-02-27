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      На трасі Київ – Чоп Volkswagen влетів в автобус: є жертви

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      На трасі Київ – Чоп Volkswagen влетів в автобус / lv.npu.gov.ua

      Водій на Volkswagen в’їхав у маршрутний автобус сполученням Львів – Дубляни. Унаслідок ДТП загинув 29-річний водій легкового автомобіля, ще 7 – постраждали.

      ДТП трапилася ввечері 26 лютого у місті Дубляни, повідомили у пресслужбі поліції.

      Раніше: У Києві маршрутка влетіла у вантажівку: багато постраждалих – фото

      За кермом автобуса був 49-річний львів’янин. Він та ще 5 пасажирів звернулися за медичною допомогою.

      дтп 26 лютого дубляни маршрутка львів київ чоп
      Унаслідок ДТП загинув водій легкового авто/ Фото пресслужби поліції

      Окрім того, 16-річного пасажира Volkswagen одразу госпіталізували.

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      Наслідки ДТП на трасі Київ – Чоп/ Фото пресслужби поліції

      Наразі причини ДТП з’ясовують правоохоронці. Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки.

      Скільки українців загинули у ДТП у 2019 році?В Україні у 2019 році сталося 160 тисяч 675 ДТП. Найбільша кількість дорожньо-транспортних пригод трапляються у п’ятницю та суботу о 17 годині.

      За 2019 році унаслідок ДТП загинули 3 454 людини, серед яких 164 дитини. Ще 32 736 людей отримали травми.

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Поліція Транспорт Новини України Кримінальні новини Жертви Новини Львова Аварії та ДТП
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