На трасі Київ – Чоп Volkswagen влетів в автобус: є жертви

Водій на Volkswagen в’їхав у маршрутний автобус сполученням Львів – Дубляни. Унаслідок ДТП загинув 29-річний водій легкового автомобіля, ще 7 – постраждали.

ДТП трапилася ввечері 26 лютого у місті Дубляни, повідомили у пресслужбі поліції.

Раніше: У Києві маршрутка влетіла у вантажівку: багато постраждалих – фото

За кермом автобуса був 49-річний львів’янин. Він та ще 5 пасажирів звернулися за медичною допомогою.



Унаслідок ДТП загинув водій легкового авто/ Фото пресслужби поліції

Окрім того, 16-річного пасажира Volkswagen одразу госпіталізували.



Наслідки ДТП на трасі Київ – Чоп/ Фото пресслужби поліції

Наразі причини ДТП з’ясовують правоохоронці. Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки.

Скільки українців загинули у ДТП у 2019 році?В Україні у 2019 році сталося 160 тисяч 675 ДТП. Найбільша кількість дорожньо-транспортних пригод трапляються у п’ятницю та суботу о 17 годині.



За 2019 році унаслідок ДТП загинули 3 454 людини, серед яких 164 дитини. Ще 32 736 людей отримали травми.