На трасі Київ – Одеса знову сталася масштабна ДТП: цього разу зіткнулися 9 машин – відео

Уранці 28 листопада на трасі Київ – Одеса зіткнулися 9 машин. Деякі з автомобілів зазнали серйозних пошкоджень. Також є потерпілі серед людей.

Як передає один із одеських телеграм-каналів, ДТП сталася на виїзді з Одеси. За даними ресурсу, аналогічна ситуація – й на Клеверному мосту: в результаті ДТП уже загинула одна людина.

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Також телеграм-канал опублікував відео з місця аварії, в якій взяли участь 9 машин. Як видно з кадрів, на місці працюють рятувальники та медики. Зокрема, когось із потерпілих несуть на ношах. За словами представників ДСНС, ніхто не загинув.

Також на опублікованих кадрах можна побачити багато потрощених машин.

Нова масштабна ДТП на трасі Київ – Одеса: дивіться відео

У поліції Одеської області попереджають, що зараз у Одеській області – густий туман і мокре покриття на дорогах. Правоохоронці підтвердили, що через погрішення погодних умов у районі Клеверного мосту вже сталося декілька ДТП, зокрема з потерпілими.

Зараз на місцях інцидентів працюють поліцейські, які з’ясовують обставини аварій і забезпечують відновлення руху.

У коментарі 24 каналу пресслужба поліції Одеської області пообіцяла всю інформацію надати найближчим часом.

Це вже друга масштабна ДТП на трасі Одеса – Київ за останній час. 26 листопада тут зіткнулися 10 машин і рейсовий автобус. У результаті постраждали 3 людей. Інцидент трапився на Черкащині, причина – ожеледь.