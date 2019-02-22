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      На трасі Київ–Чоп у моторошній ДТП загинули троє людей: фото і відео 18+

      1585 Читать новость на русском
      ДТП на трасі Київ–Чоп 22.02.2019: загинули троє людей - фото і відео 18+
      На трасі Київ–Чоп сталася моторошна ДТП: троє людей загинули – фото / rv.dsns.gov.ua

      На трасі Київ–Чоп поблизу села Грушвиця на Рівненщині зіткнулися Porsche Cayenne та Daewoo Sens. Унаслідок цього загинули троє людей.

      Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася близько 10 години ранку на автодорозі Київ–Чоп, повідомили у поліції. Наразі рух на цій ділянці дороги ускладнений.

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      Позашляховик Porsche Cayenne рухався у напрямку Львова. Його занесло на слизькій ділянці дороги, тож автомобіль винесло на смугу зустрічного руху, де й відбулося лобове зіткнення із Daewoo Sens.

      дтп київ чоп
      Позашляховика Porsche Cayenne занесло на слизькій ділянці дороги//Фото: Нацполіція

      Водій та двоє пасажирів легковика Daewoo sens загинули на місці,
      – додали у поліції. 

      У салоні також була 5-річна дівчинка, її одразу госпіталізували.

      київ чоп дтп
      Бійці ДСНС рятують постраждалих у ДТП//Фото: ДСНС

      Рятувальники за допомогою спецобладнаня деблокували трьох загиблих з легковика Daewoo sens.

      київ чоп дтп
      Бійці ДСНС деблокували трьох загиблих з легковика Daewoo sens//Фото: ДСНС

      Двоє людей з автомобіля Porsche Cayenne не постраждали,
      – зазначено у повідомлені.

      На місці події продовжують працювати слідчі та експерти ГУНП. Наразі причина ДТП не встановлена.

      Дивіться відео з місця смертельної ДТП на трасі Київ–Чоп: 18+

       

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      Теги: Новини України Рівне Аварії та ДТП Жертви Поліція ДСНС
      Джерело: 24 канал
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