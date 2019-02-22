На трасі Київ–Чоп у моторошній ДТП загинули троє людей: фото і відео 18+
На трасі Київ–Чоп поблизу села Грушвиця на Рівненщині зіткнулися Porsche Cayenne та Daewoo Sens. Унаслідок цього загинули троє людей.
Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася близько 10 години ранку на автодорозі Київ–Чоп, повідомили у поліції. Наразі рух на цій ділянці дороги ускладнений.
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Позашляховик Porsche Cayenne рухався у напрямку Львова. Його занесло на слизькій ділянці дороги, тож автомобіль винесло на смугу зустрічного руху, де й відбулося лобове зіткнення із Daewoo Sens.
Позашляховика Porsche Cayenne занесло на слизькій ділянці дороги//Фото: Нацполіція
Водій та двоє пасажирів легковика Daewoo sens загинули на місці,
– додали у поліції.
У салоні також була 5-річна дівчинка, її одразу госпіталізували.
Бійці ДСНС рятують постраждалих у ДТП//Фото: ДСНС
Рятувальники за допомогою спецобладнаня деблокували трьох загиблих з легковика Daewoo sens.
Бійці ДСНС деблокували трьох загиблих з легковика Daewoo sens//Фото: ДСНС
Двоє людей з автомобіля Porsche Cayenne не постраждали,
– зазначено у повідомлені.
На місці події продовжують працювати слідчі та експерти ГУНП. Наразі причина ДТП не встановлена.
Дивіться відео з місця смертельної ДТП на трасі Київ–Чоп: 18+