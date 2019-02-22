На трасі Київ–Чоп у моторошній ДТП загинули троє людей: фото і відео 18+

На трасі Київ–Чоп поблизу села Грушвиця на Рівненщині зіткнулися Porsche Cayenne та Daewoo Sens. Унаслідок цього загинули троє людей.

Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася близько 10 години ранку на автодорозі Київ–Чоп, повідомили у поліції. Наразі рух на цій ділянці дороги ускладнений.

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Позашляховик Porsche Cayenne рухався у напрямку Львова. Його занесло на слизькій ділянці дороги, тож автомобіль винесло на смугу зустрічного руху, де й відбулося лобове зіткнення із Daewoo Sens.



Позашляховика Porsche Cayenne занесло на слизькій ділянці дороги//Фото: Нацполіція

Водій та двоє пасажирів легковика Daewoo sens загинули на місці,

– додали у поліції.

У салоні також була 5-річна дівчинка, її одразу госпіталізували.



Бійці ДСНС рятують постраждалих у ДТП//Фото: ДСНС

Рятувальники за допомогою спецобладнаня деблокували трьох загиблих з легковика Daewoo sens.



Бійці ДСНС деблокували трьох загиблих з легковика Daewoo sens//Фото: ДСНС

Двоє людей з автомобіля Porsche Cayenne не постраждали,

– зазначено у повідомлені.

На місці події продовжують працювати слідчі та експерти ГУНП. Наразі причина ДТП не встановлена.

Дивіться відео з місця смертельної ДТП на трасі Київ–Чоп: 18+