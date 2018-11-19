На трасі у Китаї зіткнулися близько 20 автомобілів
Близько двох десятків автомобілів зіткнулися в понеділок вранці на трасі в центральній провінції Хенань. Щонайменше 15 людей заблоковані у пошкоджених автомобілях і чекають на допомогу.
Про це повідомило Центральне телебачення Китаю.
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Зазначається, що ДТП сталося на трасі Дацин – Гуанчжоу в районі міста Чжумадянь. Наразі на місце прибули чотири бригади пожежників і вісім одиниць техніки. Поліція оточила місце події і перекрила ділянку автотраси, на якій встиг утворитися транспортний затор.
Ймовірною причиною аварії став сильний туман. Дані про жертви і постраждалих не наводяться.
Джерело: 24 Канал
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