На травневі свята в Києві можливі заворушення і провокації

Травневі свята – час, коли російські спецслужби з особливою увагою стежать за Україною. Вони докладають чимало зусиль, аби свята минули так, щоб було що показати на пропагандистському телебаченні та обговорити на ток-шоу. Щоправда, на думку українських експертів з безпеки, цьогоріч принаймні 1 травня має пройти без ексцесів, чого не можна сказати про святкування Дня перемоги.

Чи вірогідні масові заворушення та які превентивні заходи буде проведно – 24 каналу розповіли експерти та представники правоохоронних органів.

Нагадати про себе

На переконання опитаних нами експертів, святкування 1 травня має відбутись без ексцесів, чого не можна сказати про дев’яте. Адже у Києві у День перемоги над нацизмом, традиційно, відбувається хода – "Ніхто не забутий, ніщо не забуте". Цей захід є аналогом російського "Безсмертного полку". Зазвичай, він супроводжується протестними акціями, проведення яких очікують і цьогорч.

Читайте також: Чому Європа та весь світ відзначають 1 травня

1 травня особливих провокацій не очікується. Щоправда, можливі різні протестні формати з боку соціалістів. Є вірогідність, що проявляться залишки комуністичної партії. З іншого боку, це можуть бути патріотичні рухи, які висловлюватимуть свій протест, влаштувавши різноманітні акції. Чи спровокує це дестабілізацію? Ні! За нашими оцінками, масштабного протистояння політичного формату – не буде, локальні – можливі,

– переконаний голова вищої ради Народних зборів, генерал армії України Микола Маломуж.



Російські провокатори "працюватимуть" над створенням телекартинки

В ці дні про себе може нагадати лідер Комуністичної партії – Петро Симоненко. Він може вийти на акцію, присвячену святкуванню 9 травня, та залучити до неї партійців. Це йому потрібно, аби нагадати про себе напередодні парламентських виборів. Вочевидь, колись важковаговик української політики захоче скористатись можливістю та зайти до парламенту.

На так зване побєдобєсіє, яке буде ініційоване російськими структурами в Україні, можлива спроба проведення масових акцій. Йдеться про покладання квітів, демарші з використанням забороненої комуністичної символіки. Можливо, деякі аферисти повитягують на вулицю літніх людей, дадуть їм прапори із символікою Сталіна. Звичайно, у нас достатньо багато корисних ультраправих ідіотів, які спробують кидатись на обдурених людей. Тож є вірогідність зіткнень,

– зазначає директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

Читайте також: Поліція з шарпаниною затримала активіста, який агітував проти Зеленського

Знешкодити загрозу

Водночас, експерти переконані, що масових заворушень не буде. Адже поліція вже позитивно показала себе "в дії": чітко відпрацювала модель захисту людей під час дебатів між кандидатами у президенти на стадіоні, а також 1-2 туру президентських виборів. Тож, масштабних провокацій не буде, локальні можливі, але вони будуть нейтралізовані правоохоронними органами України.



В поліції запевняють, що не допустять сутичок під час святкувань

Заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич переконує, що на службу із забезпечення публічного порядку під час травневих свят буде залучено достатню кількість поліцейських. Вони зможуть запобігти виникненню позаштатних ситуацій.

Читайте також:Топ-5 країн, які найбільше витратили на військову сферу у 2018 році

На травневі свята передбачено виділення особового складу у місцях концентрації зусиль для забезпечення публічної безпеки та охорони громадського порядку у достатній кількості. Ми вже довели, наскільки якісно можемо виконувати поставлені перед нами завдання. Адже під час виборчої кампанії проблем не виникало, а особовий склад діяв чітко,

– сказав командувач Національної гвардії Юрій Аллеров.

Натомість у Державній прикордонній службі заявили, що проросійські байкери, в’їзд в Україну яким заборонено, напередодні 8-9 травня можуть спробувати потрапити на територію нашої держави. Проте, прикордонники переконують – знають, як потрібно діяти у подібних ситуаціях.