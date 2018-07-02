На трибунах "Олімпійського" з банерами і фаєрами провели акцію на підтримку Сенцова
Ввечері 2 липня на НСК "Олімпійський" у Києві провели масштабну акцію на підтримку ув'язненого у Росії українського режисера Олега Сенцова.
Взяти участь в акції на площу перед стадіоном зійшлось кілька сотень осіб.
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"Свободу Олегу Сенцову" учасники акції почали вигукувати ще дорогою до стадіону.
На трибунах НСК "Олімпійський" вони розгорнули два величезні банери з написами "Олег Сенцов" та "Україна з тобою".
Коли стемніло, активісти запалили фаєри.
Дивіться відео з акції на підтримку Олега Сенцова на НСК "Олімпійський" у Києві 2 липня:
Напередодні масштабна акція на підтримку Олега Сенцова відбулась на Майдані незалежності у Києві.
Незаконно засуджений у РФ до 20 років колонії український режисер Олег Сенцов 14 травня оголосив голодування. Він вимагає звільнення усіх українців-політв'язнів Кремля на території Росії та окупованого Криму. 2 липня минає 50-й день його голодування.