На трибунах "Олімпійського" з банерами і фаєрами провели акцію на підтримку Сенцова

Ввечері 2 липня на НСК "Олімпійський" у Києві провели масштабну акцію на підтримку ув'язненого у Росії українського режисера Олега Сенцова.

Взяти участь в акції на площу перед стадіоном зійшлось кілька сотень осіб.

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"Свободу Олегу Сенцову" учасники акції почали вигукувати ще дорогою до стадіону.

На трибунах НСК "Олімпійський" вони розгорнули два величезні банери з написами "Олег Сенцов" та "Україна з тобою".

У Києві проходить акція на підтримку Сенцова. pic.twitter.com/2Mwpz7qX45 — 24 канал (@24tvua) 2 липня 2018 р.

Коли стемніло, активісти запалили фаєри.

Дивіться відео з акції на підтримку Олега Сенцова на НСК "Олімпійський" у Києві 2 липня:

Напередодні масштабна акція на підтримку Олега Сенцова відбулась на Майдані незалежності у Києві.

Незаконно засуджений у РФ до 20 років колонії український режисер Олег Сенцов 14 травня оголосив голодування. Він вимагає звільнення усіх українців-політв'язнів Кремля на території Росії та окупованого Криму. 2 липня минає 50-й день його голодування.