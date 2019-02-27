На це можна дивитися вічно: Порошенко зірвав шапку з дівчини у Запоріжжі – курйозне відео

Під час зустрічі з людьми у Запоріжжі президент України зірвав шапку з дівчини. Думки користувачів соціальних мереж розділилися щодо такої поведінки Петра Порошенка.

Наразі що саме стало причиною такого вчинку президента України – невідомо. Однак, відповідне відео оприлюднила на своєму YouTube-каналі Тетяна Висоцька.

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Тетяна здивувалася щодо того, "що прокричала президентові дівчина, що він так розізлився, що аж зірвав в неї з голови шапку". Думки користувачів розділилися щодо такого вчинку Петра Порошенка. Одні глибоко незадоволені, інші ж пишуть, що президент "просто вітався, забирав руку і зачепив шапку".

Деякі користувачі у коментарях стверджують, що дівчина кричала "чому ви переслідуєте Анатолія Шарія?" Він екс-журналіст, відомий своїми проросійськими та українофобськими поглядами.

Схоже, лаври Януковича не дають спокою. Нічого, скоро і йому час тікати до Ростова прийде,

– прокоментував один з користувачів.

Дивіться відео як Петро Порошенко зірвав шапку з дівчини:

Що відомо про Анатолія Шарія? Він – відеоблогер, колишній журналіст. Відомий проросійськими та українофобськими поглядами й намаганням дискредитації України, що підтверджується заявами низки українських ресурсів, СБУ та Комітету визволення політв'язнів.У 2014 році Шарій створив відеоблог на YouTube, де критикує українську владу, символіку, атрибути, ЗМІ, персоналії та події, пов'язані з Україною. Найбільшу прихильність має серед російських та проросійських глядачів. У 2012 році він залишив Україну, точне місце проживання приховує, заявляв, що отримав політичний притулок в Литві.