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      На цьому можна заробити, – Гетманцев про загальне декларування доходів

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      Данило Гетманцев
      Данило Гетманцев / 24 канал

      Глава комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що загальне декларування – це фінансово вигідне нововодення, яке чекає на українців.

      В інтерв'ю у програмі "Он воно як" він заявив, що влада не планує впроваджувати загальне декларування з наступного 2020 року. А має намір завершити ним податкову реформу. 

      До слова: Е-декларування для всіх – яке покарання передбачено за несплату податків

      Він пояснив, що означатиме загальне декларування для українців: "В нашій концепції – це посімейне декларування, коли ви можете задекларувати всю свою сім’ю в одній декларації, свій сукупний оподаткований дохід і свої так звані "вирахування", які йдуть на ваших утриманців або, наприклад, на дітей, всі пільги, які ви маєте на сім’ю загалом. У такий спосіб ви зменшуєте рівень свого оподаткування". 

      Загальне декларування – це фінансово вигідніше, ніж той стан, в якому ми перебуваємо зараз. Ви знаєте скільки ви податків сплатили за минулий місяць? Це складно порахувати. Люди не відчувають ту суму, яку вони сплачують державі і це дуже погано,
      – зазначив Гетманцев.

      За його словами, якби українці заповнювали декларацію і використовували всі ті можливості, які навіть зараз дає закон, то розуміли б, що платять менше і це насправді дуже великі кошти, які вони можуть зекономити. 

      Цей процес перетворювався з неприємного в приємний, бо оформлюючи декларацію, економите на грошах, які сплачуєте державі. На цьому можна заробити гроші безперечно,
      – пояснив нардеп. 

      Як це працюватиме? 

      Контролюючий орган має надати громадянину проєкт декларації в електронній формі. Якщо він зі всім згідний, то підтверджує цей документ. Якщо не згідний, бо є, наприклад, додаткові доходи, права на пільги, то потрібно їх там вказати, тоді зменшується оподаткована сума. Після цього громадянину показує суму, яку держава повернути, і якщо все вірно – він підтверджує свою декларацію.

      Що отримує від цього держава? 

      Нардеп сказав, що від самого загального декларування держава не отримує нічого. 

      "Держава навіть може отримає менше податків, але ми маємо виходити не з цього.Держава має забезпечити справедливість оподаткування, а це тоді коли ми сплачуємо з вами податок не з доходу, а чистого доходу, тобто з різниці між вашими витратами і доходами. Чистий дохід досягається збільшенням різноманітних вирахувань", – додав він. 

      Повний випуск програми "Он воно як" дивіться сьогодні на 24 каналі після підсумкового випуску новин о 22:00. Не пропустіть!

      blog_ava
      У яких містах України уже розпочався опалювальний сезон
      сьогодні
      15229
      Теги: Новини України Податки е-декларування Володимир Зеленський Слуга народу Фінанси
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