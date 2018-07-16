На український ринок виходить нова поштово-логістична компанія

Нова поштово-логістична компанія Justin готується до запуску в Україні, почавши набір співробітників у відділення.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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"Наші наміри - відкрити зручні відділення в Києві, Харкові, Дніпрі, Львові, Одесі. Буде багато робочих місць з гнучким графіком роботи, офіційним працевлаштуванням, доцільним навчанням, кар'єрними можливостями і своєчасною виплатою заробітної плати три рази на місяць", – йдеться в описі вакансій.

Очікується, що мережа відділень Justin відкриється в більшості магазинів торгової групи Fozzy Group (в таких мережах як Фора, Сільпо, Фоззі) та надаватиме послуги з прийому, видачі і відправленню товарів, а також ряд фінансових та інших послуг.

Компанія планує реалізовувати послуги доставки за допомогою партнерської сервісу "Автолюкс".