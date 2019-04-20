На українському курорті оголосили карантин: у чому причина

У Бердянську, що розташовується на узбережжі Азовського моря у Запорізькій області, оголосили карантин. Причина – один із місцевих собак захворів на сказ, відтак жителі міста почали робити щеплення своїм домашнім улюбленцям.

Карантин у Бердянську оголошено з 18 квітня, проте не в усьому місті, а лише на окремих його територіях. Такі заходи стали наслідком того, що на сказ захворів домашній собака та опісля тварина покусала свого господаря, передає видання PRO.berdyansk.biz.

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Зауважимо, що тварина напала на свого господаря ще 11 березня. За інформацією ЗМІ, тоді чоловік зазнав незначних травм і після інциденту вбив агресивного пса. Але лише через місяць медики встановили, що собака був інфікованим сказом. Сьогодні постраждалий чоловік проходить обстеження у лікарів.

Крім того, 19 квітня ветеринари почали масову вакцинацію тварин, які потрапили до групи ризику. За інформацією бердянського управління Держспоживслужби, профілактичні заходи їхні представники проводять поблизу місця виявлення хворої собаки – на ділянці від проспекту Східного до Азовського та від вулиці Грецькій до Свободи. Безкоштовно вакцинувати собак і кішок можна також в Бердянській міській ветеринарній лікарні.



У Бердянську зафіксували випадок захворювання на сказ серед тварин: люди вакцинують своїх домашніх улюбленців

До слова, не всі жителі Бердянська адекватно реагують на такі боротьби зі сказом. Зокрема, деякі господарі кішок і собак категорично виступають проти того, щоб медики навіть наближалися до їхніх улюбленців.

Як у Бердянську проводять масову вакцинацію: дивіться відео

Схожий випадок стався наприкінці жовтня на Львівщині, щоправда тут він завершився летально – після укусу собаки від сказу померла 68-річна жінка.

Що таке сказ? Це гостра інфекційна хвороба з ураженням центральної нервової системи тварин і людей. Лікування від неї не існує. На стадії появи перших симптомів хвороби щеплення вже не дають результату, і смерть настає через декілька днів. Вірус сказу, який потрапив в організм тварини або людини, по нервових волокнах проникає у спинний, а потім у головний мозок. З мозку нервовими шляхама вірус поширюється в різні органи та тканини, потрапляючи також в слинні залози.



Перші ознаки сказу проявляються на місці укусу: рубець припухає, червоніє, на укушеній ділянці тіла відчувається свербіж і болі. Далі піднімається температура, зникає апетит, людина відчуває загальну слабкість. Інкубаційний період хвороби триває від 10 до 90 днів, в окремих випадках – до року.



Найчастіше людина інфікується сказом від кішок, лисиць і собак.