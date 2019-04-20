00:07
21 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРИВАТБАНК ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Проти чого протестують олені. Путін боїться українських товарів
      Вєсті Кремля
      18:17, 20 квітня
      Вєсті.UA. Жир: Чим Яценюк схожий на китайського імператора. Де Добкін черпає натхнення
      Вєсті.UA
      22:07, 19 квітня
      Який вигляд мають українські дороги після дорогого ремонту: шокуючі фото та відео
      ЦРУ
      12:38, 19 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Перші дипломатичні кроки
      Згадати все
      20:07, 20 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРИВАТБАНК ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      На українському курорті оголосили карантин: у чому причина

      146 Читать новость на русском
      У Бердянську оголосили карантин через сказ
      У Бердянську оголосили карантин через сказ / PRO.berdyansk.biz

      У Бердянську, що розташовується на узбережжі Азовського моря у Запорізькій області, оголосили карантин. Причина – один із місцевих собак захворів на сказ, відтак жителі міста почали робити щеплення своїм домашнім улюбленцям.

      Карантин у Бердянську оголошено з 18 квітня, проте не в усьому місті, а лише на окремих його територіях. Такі заходи стали наслідком того, що на сказ захворів домашній собака та опісля тварина покусала свого господаря, передає видання PRO.berdyansk.biz.

      Читайте також: "Дефіцитні" вакцини від сказу: хто ховає і де їх шукати

      Зауважимо, що тварина напала на свого господаря ще 11 березня. За інформацією ЗМІ, тоді чоловік зазнав незначних травм і після інциденту вбив агресивного пса. Але лише через місяць медики встановили, що собака був інфікованим сказом. Сьогодні постраждалий чоловік проходить обстеження у лікарів.

      Крім того, 19 квітня ветеринари почали масову вакцинацію тварин, які потрапили до групи ризику. За інформацією бердянського управління Держспоживслужби, профілактичні заходи їхні представники проводять поблизу місця виявлення хворої собаки – на ділянці від проспекту Східного до Азовського та від вулиці Грецькій до Свободи. Безкоштовно вакцинувати собак і кішок можна також в Бердянській міській ветеринарній лікарні.

      Бердянськ, сказ, вакцини, тварини, карантин
      У Бердянську зафіксували випадок захворювання на сказ серед тварин: люди вакцинують своїх домашніх улюбленців 

      До слова, не всі жителі Бердянська адекватно реагують на такі боротьби зі сказом. Зокрема, деякі господарі кішок і собак категорично виступають проти того, щоб медики навіть наближалися до їхніх улюбленців.

      Як у Бердянську проводять масову вакцинацію: дивіться відео 

      Схожий випадок стався наприкінці жовтня на Львівщині, щоправда тут він завершився летально – після укусу собаки від сказу померла 68-річна жінка.

      Що таке сказ? Це гостра інфекційна хвороба з ураженням центральної нервової системи тварин і людей. Лікування від неї не існує. На стадії появи перших симптомів хвороби щеплення вже не дають результату, і смерть настає через декілька днів. Вірус сказу, який потрапив в організм тварини або людини, по нервових волокнах проникає у спинний, а потім у головний мозок. З мозку нервовими шляхама вірус поширюється в різні органи та тканини, потрапляючи також в слинні залози.

      Перші ознаки сказу проявляються на місці укусу: рубець припухає, червоніє, на укушеній ділянці тіла відчувається свербіж і болі. Далі піднімається температура, зникає апетит, людина відчуває загальну слабкість. Інкубаційний період хвороби триває від 10 до 90 днів, в окремих випадках – до року.

      Найчастіше людина інфікується сказом від кішок, лисиць і собак. 

      blog_ava
      Принц Гаррі і Меган Маркл не на жарт розізлили журналістів: деталі
      20 квітня
      2536
      Теги: Новини України Інфекція Світ тварин Бердянськ Вакцина Здоров'я Новини Здоров'я
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 20 квітня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 20 квітня: Стрілянина у Кам’янському, масова загибель бойовиків на Донбасі
      20 квітня , 22:50 Головні новини 20 квітня: Стрілянина у Кам’янському, масова загибель бойовиків на Донбасі
      1397
      Самое страшное в "ЛНР" – "шпионаж"
      20 квітня , 22:07 Самое страшное в "ЛНР" – "шпионаж"
      Ольга Черненко 667
      Скандал навколо Літнього театру в Одесі: що про це треба знати
      20 квітня , 21:09 Скандал навколо Літнього театру в Одесі: що про це треба знати
      Катерина Петренко 452
      Безупинна праця: як волонтери та звичайні українці оснащують українських військових
      20 квітня , 19:03 Безупинна праця: як волонтери та звичайні українці оснащують українських військових
      Повернись живим 1170
      Якими книжками вражатимуть видавці на "Книжковому арсеналі-2019"
      20 квітня , 16:02 Якими книжками вражатимуть видавці на "Книжковому арсеналі-2019"
      Книги для гурманів 454
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук