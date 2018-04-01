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На українському острові збудують в’язницю для корупціонерів, – голова Одещини

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На острові Зміїний збудують в'язницю для корупціонерів, пожартував Степанов
На острові Зміїний збудують в'язницю для корупціонерів, пожартував Степанов / Фото з вільних мереж

У День сміху, 1 квітня, голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов анонсував будівництво в'язниці для корупціонерів. За словами Степанова, з’явитися така в’язниця повинна на острові Зміїний.

Про це Степанов написав на своїй сторінці у Facebook.

"Вчора провели фінальне обговорення проекту з керівництвом Міністерства юстиції і погодили його з урядом. Початок будівництва заплановано на травень-2018. Деталі – трохи згодом", – пожартував голова Одещини.

Читайте також: 1 квітня "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на Hyperloop з Києва до Львова

Теги: 1 квітня Новини України Новини Одеси Корупція
Джерело: 24 Канал
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