На українському острові збудують в’язницю для корупціонерів, – голова Одещини
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У День сміху, 1 квітня, голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов анонсував будівництво в'язниці для корупціонерів. За словами Степанова, з’явитися така в’язниця повинна на острові Зміїний.
Про це Степанов написав на своїй сторінці у Facebook.
"Вчора провели фінальне обговорення проекту з керівництвом Міністерства юстиції і погодили його з урядом. Початок будівництва заплановано на травень-2018. Деталі – трохи згодом", – пожартував голова Одещини.
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Джерело: 24 Канал
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