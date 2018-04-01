На українському острові збудують в’язницю для корупціонерів, – голова Одещини

На острові Зміїний збудують в'язницю для корупціонерів, пожартував Степанов / Фото з вільних мереж

У День сміху, 1 квітня, голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов анонсував будівництво в'язниці для корупціонерів. За словами Степанова, з’явитися така в’язниця повинна на острові Зміїний.