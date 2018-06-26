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Телеканал новин 24 Новини Смартфони

На українському ринку з’явиться новий бюджетний бренд смартфонів

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Бренд General Mobile
Бренд General Mobile / ilenta.com

На українському ринку незабаром з’являться смартфони турецького бренду General Mobile. Ці смартфони будуть доступні у роздрібній мережі оператора мобільного зв'язку Lifecell.

Про це пише видання Nv.ua.

Вартість смартфонів буде доволі доступною – 3999 і 2999 гривень, залежно від конфігурації.

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При цьому у компанії Lifecell наголосили, що ці смартфони будуть не залочені, тобто їх можна використовувати абоненти інших мобільних операторів України. Щоправда, користувачі Lifecell отримають можливість користуватися 120 Гб інтернету протягом півроку, якщо придбають цей пристрій.

Так, одна з моделей General Mobile GM 8 Go оснащена сканером відбитків пальців, 5,5-дюймовим екраном із співвідношенням сторін 18: 9. Основна камера має 13МП. Смартфон працює на базі процесора MediaTek MT6739 з 16 Гб вбудованої пам'яті. Пристрій працює під управлінням операційної системи Android Go. Акумулятор General Mobile GM 8 Go має 3500 мАг.

Смартфони General Mobile

Смартфони бренду General Mobile

Старша модель, General Mobile GM 8 дещо більше – екран має 5,7 дюймів. Модель працює на основі процесора Qualcomm Snapdragon 435, з 3 ГБ оперативної і 32 Гб вбудованої пам'яті. Основна камера теж 13-мегапіксельна. Смартфон працює на операційній системі Android One.

Обидві моделі підтримують функції швидкої зарядки, а екрани захищені склом Gorilla Glass 3 покоління. Обидва смартфони можуть працювати в мережах 4G.

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Теги: Техно Новини Туреччини Смартфони
Джерело: 24 Канал
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