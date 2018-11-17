На Україну чекає різке погіршення погоди: синоптик назвала дату

В Україні наступного тижня очікується значне погіршення погоди. Синоптики прогнозують у всіх регіонах дощі, сніг та шквали вітру.

Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко у Facebook.

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У наступні середу-четвер, 21-22 листопада, в Україну прийде суттєве ускладнення погоди. Сильні опади, сильний вітер,

– зазначила вона.

За її словами, погіршення погодних умов в Україну принесе циклон з південного заходу.

Водночас, як повідомляє Укргідрометцентр, негода охопить всю Україну, окрім Луганщини. Там, збережеться морозяна, але суха погода.

Температура повітря коливатиметься від -4 градусів морозу вночі до + 5 градусів тепла вдень.



Прогноз погоди в Україні на 22 листопада

Нагадаємо, 14 листопада у Києві випав перший сніг у цьому сезоні. Місто виявилось неготовим до такої погоди, тож столиця погрузла в автомобільних заторах. За даними київської міської влади ситуація ще печальніша: у місті сталися 300 ДТП. 70% з них – через масовий виїзд авто на літніх шинах.



Загалом через снігопад в Україні протягом середи, 14 листопада, сталося 1358 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинули 11 людей та ще 96 постраждали.