На Україну чекають проблеми: МВФ попередив ОПУ щодо змін закону про НАБУ та звільнення Ситника

Голова місії Міжнародного валютного фонду в Україні Рон ван Роден попередив Офіс Президента. У листі, який представник МВФ надіслав до ОПУ, мовиться, що можливі зміни законодавства про НАБУ призведуть до перегляду дій фонду в Україні.

Лист було надіслано орієнтовно ввечері 27 квітня. Про це пише "Європейська правда" посиланням на анонімне джерело.

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Адресовано його було заступникам голови ОПУ:

Юлії Ковалів (курує питання економіки та фінансів),

Андрію Смирнову (курує правоохоронні органи та суди).

За інформацією журналістів, підставою для листа стала "запропоновані зміни до законодавства, які розширять підстави для звільнення голови НАБУ, включивши до них рішення суду про адміністративне корупційне правопорушення".

Роден вважає такі зміни шкідливими для продовження співпраці України з МВФ, оскільки вони ставлять під сумнів незалежність Бюро.

Як ви знаєте, інституційна незалежність НАБУ та голови Бюро є критичними складовими його ефективності, і тому були важливими елементами попередніх програм МВФ. Будь-які законодавчі зміни, які звужують незалежність НАБУ, буде сприйнято як відмова від попередніх антикорупційних зобов’язань і потребуватимуть коригування будь-якої нової програми щодо співпраці з Україною,

– каже керівник української місії МВФ.

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Під цей опис підпадають два законопроєкти. Їх зареєстрували ще упродовж лютого – березня, а наприкінці квітня почали готувати до розгляду в залі.

Мовиться про:

проєкт закону № 3133 (автор – Олексій Гончаренко з "Євросолідарності", співавтори – представники ОПЗЖ, "За майбутнє" та "Батьківщини");

проєкт закону №3180 (автори – Олександра Качура та Олександр Дубінський зі "Слуги народу").

Обидва документи містять аналогічні зміни до закону про НАБУ. Також вони дозволяють звільнити чинного керівника Бюро Артема Ситника.

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Цікавий момент

Журналісти звертають увагу, що представник МВФ звернувся саме до ОПУ, хоча жоден із законопроєктів, які викликають занепокоєння Фонду, не був ініційованим з боку президента.

Водночас у фонді радять Банковій вплинути на процес, адже ухвалення Україною таких ініціатив, виходячи з листа, зупинить виконання чинної програми МВФ.

"Може бути корисним донести занепокоєність до спікера парламенту", – зазначає у листі ван Роден.

Він також нагадав, що тиждень тому МВФ уже попереджав ОПУ про проблеми у разі ухвалення одного зі згаданих законопроєктів.

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Обидва проєкти законів викликали критику частини депутатів, а члени фракції "Голос" подали до кожного з них 10 – 13 альтернативних проєктів, що пропонують звільняти голову НАБУ також за:

"азартні ігри, ворожіння в громадських місцях",

"невиконання приписів санітарно-епідеміологічної служби",

"у разі виникнення нестримного бажання у осіб, підслідних Національному бюро, за відсутності інших підстав для звільнення".

28 квітня профільний комітет Ради все ж підтримав проєкт № 3133.

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