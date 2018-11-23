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      На Україну суне заметіль: "Укравтодор" попередив, де значно погіршаться умови на дорогах

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      В Україні погіршиться ситуація на дорогах через снігопади
      В Україні погіршиться ситуація на дорогах через снігопади / Думская

      В "Укравтодорі" оголосили "жовтий" (другий) рівень небезпеки на українських автошляхах у 15 областях 26-27 листопада.

      Відповідне повідомлення з'явилось на сайті служби

      Читайте також:  Частину України засипало снігом до 15 сантиметрів: фото та відео

      Раніше 24 канал повідомляв, упродовж 26 та 27 листопада погодні умови значно погіршаться внаслідок впливу активного циклону. Сильні снігопади від початку наступного тижня слід очікувати майже по всій території України.

      Сніговий покрив може сягати від 8 до 15 сантиметрів, на дорогах ожеледиця, в окремих районах – налипання мокрого снігу та ожеледь. 27 листопада у південних та центральних областях пориви вітру сягнуть 15-20 м/с.

      Внаслідок впливу активного циклону вдень 26 листопада та протягом доби 27 листопада у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, на півдні Тернопільської, Хмельницької, на півночі Одеської, Миколаївської, Донецької та Луганської областей очікується ускладнення погодних умов,
      – попередили в "Укравтодорі". 

      Теги: Новини України Авто Укравтодор Негода в Україні
      Джерело: 24 Канал
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