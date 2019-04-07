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      На узбережжі Румунії знайшли 130 кілограмів кокаїну

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      На узбережжі Румунії знайшли кокаїн
      На узбережжі Румунії знайшли кокаїн / 24 канал

      Румунська поліція проводить обшуки на узбережжі Чорного моря після того, як хвилями до берега прибило пакунки зі 130 кілограмами кокаїну.

      Пошукова операція охоплює 90 кілометрів узбережжя, повідомляє BBC.

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      Пакети з наркотиками почали знаходити у різних місцях починаючи з п’ятниці. Правоохоронці вважають, що вони є частиною великої партії кокаїну, знайденої понад два тижні тому у покинутому кораблі. У зв’язку зі знахідкою тоді затримали двох сербів.

      Поліція закликає громадян не відкривати пакунки у разі їх виявлення, пояснюючи це тим, що наркотики мають дуже високу концентрацію і їх вживання може бути небезпечним для життя. В операції бере участь близько 300 румунських правоохоронців, два гелікоптери і 14 кораблів берегової охорони.

      Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, що наркотики або алкоголь зберігаються в організмі людини з різною тривалістю, це залежить від того, як часто людина вживає. До того ж, потрібно правильно здавати аналізи, щоб результати були достовірними і точно показали, чи зловживає людина забороненими речовинами. Наприклад, кокаїн зберігається у крові людини 12-24 годин, а у сечі – від 1 до 3 днів.

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      Теги: Румунія Наркотики
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