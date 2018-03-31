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На узбережжі США знайшли уламки старовинного корабля: відео

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Уламки старовинного судна викинуло на берег
Уламки старовинного судна викинуло на берег

Неймовірна знахідка: у Флориді на берег винесло уламки корабля XVIII століття. Старовинне судно принесло на узбережжя курорту Понте-Ведра-Біч хвилі океану.

Про це повідомляє видання The Daily Mail.

На залишки 15-метрового корабля просто посеред пляжу натрапила місцева жителька Джулія Тернер і її 8-річний син. Американці знайшли старовинне судно під час ранкової прогулянки. Спершу люди подумали, що це уламки якогось дерев'яного паркану, однак пізніше дізнались, що натрапили на артефакт.

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Цей шматочок історії зійшов на берег в Понте-Ведра Біч. Місцевий антиквар каже, що корпус судна, ймовірно, датується XVIII століттям. Можна навіть побачити римські цифри, вигравірувані на дереві,
– розповіла Джулія Тернер.

Фрагмент судна зберігся в доброму стані, оскільки він роками лежав у піску. Експерти також вважають, що спочатку весь корабель був обшитий міддю, її залишки виявили на дереві. Дослідники з Морського музею виміряли і сфотографували уламки. Вчені планують дослідити зібрані матеріали та відтворити 3D-модель корабля.

Дивіться відео з місця знахідки уламків корабля:

Теги: LifeStyle Новини США Історія
Джерело: 24 Канал
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