На узбережжі у Чорноморську знайшли два заряджених гранатомети: фото і відео
У Чорноморську, що на Одещині, у людній частині на морському узбережжі знайшли два гранатомети РПГ-18. Небезпечну знахідку виявили неподалік 114-го причалу.
Цю інформацію 24 каналу підтвердила заступниця керівника прес-служби Нацполіції в Одеській області Світлана Білецька.
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За її словами, правоохоронці нині проводять процедуру знищення зброї.
Звідки на узбережжі з'явились гранатомети, кому вони належать та чому опинились у людному місці – поліція з'ясовує.
Джерело: 24 канал
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