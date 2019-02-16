На узбережжі у Чорноморську знайшли два заряджених гранатомети: фото і відео

У Чорноморську, що на Одещині, у людній частині на морському узбережжі знайшли два гранатомети РПГ-18. Небезпечну знахідку виявили неподалік 114-го причалу.

Цю інформацію 24 каналу підтвердила заступниця керівника прес-служби Нацполіції в Одеській області Світлана Білецька. Читайте також: На Львівщині затримали впливового наркодилера, який возив психотропи з Європи: фото За її словами, правоохоронці нині проводять процедуру знищення зброї. Звідки на узбережжі з'явились гранатомети, кому вони належать та чому опинились у людному місці – поліція з'ясовує. Опубліковано Vasil Bugaychuk Субота, 16 лютого 2019 р.