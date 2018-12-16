На ВДНГ у Києві заживо згоріла людина: фото з місця інциденту

В ніч на 16 грудня у Києві на території Національного експоцентру України в обгорілому автомобілі "Газель" рятувальники знайшли тіло загиблого чоловіка.

Про це інформують у головному управлінні ДСНС у Києві.

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15 грудня о 23:43 до оперативно-координаційного центру надзвичайників надійшло повідомлення про пожежу на проспекті Глушкова 1. Як виявилось, біля господарського павільйону зайнявся автомобіль "Газель". Пожежу ліквідували до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів,

– йдеться у повідомленні рятувальників.

Проте, у кабіні "Газелі" вогнеборців чекала жахлива знахідка, там вони знайшли обгоріле тіло чоловіка 1955 року народження.

Також внаслідок займання було пошкоджено лакофарбове покриття, внутрішню обшивку та панель приладів в автомобілі.

Наразі причину виникнення пожежі з'ясовують експерти.



Рятувальники знайшли обгорілі рештки чоловіка в кабіні "Газелі"