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      На ВДНГ у Києві заживо згоріла людина: фото з місця інциденту

      975 Читать новость на русском
      У Києві на ВДНГ в автомобілі заживо згоріла людина
      У Києві на ВДНГ в автомобілі заживо згоріла людина / Інформатор

      В ніч на 16 грудня у Києві на території Національного експоцентру України в обгорілому автомобілі "Газель" рятувальники знайшли тіло загиблого чоловіка.

      Про це інформують у головному управлінні ДСНС у Києві.

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      15 грудня о 23:43 до оперативно-координаційного центру надзвичайників надійшло повідомлення про пожежу на проспекті Глушкова 1. Як виявилось, біля господарського павільйону зайнявся автомобіль "Газель". Пожежу ліквідували до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів,
      – йдеться у повідомленні рятувальників.

      Проте, у кабіні "Газелі" вогнеборців чекала жахлива знахідка, там вони знайшли обгоріле тіло чоловіка 1955 року народження.

      Також внаслідок займання було пошкоджено лакофарбове покриття, внутрішню обшивку та панель приладів в автомобілі.

      Наразі причину виникнення пожежі з'ясовують експерти.

      пожежа Київ ВДНГ чоловік обгорів
      Рятувальники знайшли обгорілі рештки чоловіка в кабіні "Газелі"

      Теги: Жертви Новини Києва Кримінальні новини ДСНС Пожежа
      Джерело: 24 Канал
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