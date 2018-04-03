На Великодні свята в Україні призначили ще три додаткові поїзди, загалом їх 26: розклад руху

"Укрзалізниця" призначила ще 3 додаткові поїзди на час Великодніх свят. Вони курсуватимуть на популярних напрямках Київ – Ужгород, Київ – Херсон та Дніпро – Кривий Ріг – Одеса. Загалом же на ці дні призначено 26 додаткових поїздів.

Зокрема, поїзд № 239 Київ – Ужгород відправиться з Києва 6, 8 квітня о 19:44 та прибуде до Ужгорода наступного дня о 10:56. У зворотному напрямку з Ужгорода відправлення 7 та 9 квітня о 19:05 та прибуття до Києва наступного дня о 10:09, повідомили в "Укразалізниці".

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Поїзд № 152/151 Київ – Херсон курсуватиме 7 квітня, відправлення з Києва о 8:00 та прибуття до Херсона о 18:57. Відправлення з Херсона о 09:30 та прибуття до Києва о 19:16.

Поїзд № 251/252 Дніпро – Кривий Ріг – Одеса курсуватиме 6, 8 квітня, відправлення з Дніпра о 21:55, прибуття до Одеси об 11:45. Зворотно поїзд здійснить рейси 7, 9 квітня, відправлення з Одеси о 15:22 та прибуття до Дніпра о 05:07.

Нагадаємо, що раніше Укрзалізниця призначила до Великодня наступні 23 поїзди:

№ 235 Ужгород – Харків курсуватиме до Ужгорода 6, 9 квітня, відправлення о 10:27 та прибуття о 11:50. Відправлення з Ужгорода 4, 7 та 10 квітня о 18:00 та прибуття до Харкова наступного дня о 19:30.

№ 191/192 Київ – Львів курсуватиме 6, 7 та 9 квітня з відправленням з Києва о 08:03 та прибуттям до Львова о 17:55. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься о 11:58 та прибуватиме до Києва о 21:46.

№ 243/244 Київ – Львів здійснить рейси 7 та 10 квітня. Відправлення з Києва о 05:27 та прибуття до Львова о 14:20. У зворотному напрямку відправлення о 09:40 та прибуття о 19:05.

№ 755/756 Київ – Львів 6 та 9 квітня відправиться з Києва о 23:31 та прибуде до Львова о 05:43. У зворотному напрямку відправлення о 23:00 та прибуття о 05:18.

№ 197/198 Київ – Ковель вирушить у рейси 7 та 9 квітня. Відправлення з Києва о 07:28 та прибуття до Ковеля о 16:53. Зворотно з Ковеля поїзд вирушить о 11:03 та прибуде до Києва о 19:53.

№ 207 Київ – Ужгород здійснить рейси до Ужгорода 6 та 8 квітня, у зворотному напрямку – 7 та 9 квітня. Поїзд вирушатиме з Києва о 15:28 та прибуватиме до Ужгорода о 10:08. З Ужгорода поїзд вирушатиме о 18:17 та прибуватиме до Києва о 10:37.

№ 249/250 Київ – Івано-Франківськ – Чернівці 6 квітня о 15:21 вирушить з Києва та прибуде о 08:15. У зворотному напрямку вирушить 9 квітня о 18:10 та прибуде до Києва о 10:28.

№ 177 Київ – Хмельницький курсуватиме 7 та 9 квітня. Відправлення з Києва о 06:06 та прибуття до Хмельницького о 13:02. У зворотному напрямку відправлення з Хмельницького о 14:04 та прибуття до Києва о 20:43.

№ 223/224 Київ – Одеса курсуватиме 7 та 9 квітня. Відправлення з Києва о 07:38 та прибуття до Одеси 17:41. У зворотному напрямку відправлення з Одеси о 11:07 та прибуття о 20:37.

№ 201/202 Дніпро – Київ курсуватиме до Києва 5 квітня та зворотно 10 квітня. Відправлення з Дніпра о 20:42 та прибуття до Києва о 04:54. У зворотному напрямку відправлення о 21:42 та прибуття о 06:20.

№ 780/779 Вінниця – Суми курсуватиме 6, 7 та 9 квітня. Відправлення з Вінниці о 13:43 та прибуття до Сум о 21:33. У зворотному напрямку – відправлення о 05:30 та прибуття до Вінниці о 13:08.

№ 228 Одеса – Львів відправиться з Одеси 7 квітня о 23:29 та прибуде до Львова о 20:40. У зворотному напрямку поїзд вирушить 8 квітня о 20:40 та прибуде до Одеси о 09:12.

№ 272/271 Одеса – Харків 5 та 9 квітня о 16:01 вирушить з Одеси та прибуде до Харкова о 08:02. У зворотному напрямку поїзд вирушить 6 та 10 квітня о 16:13 та прибуде до Одеси о 09:03.

№ 210/209 Чернівці – Дніпро 7 квітня о 12:25 вирушить та прибуде у Дніпро о 12:34 наступної доби. 8 квітня поїзд відправиться з Дніпра о 17:31 та прибуде у Чернівці о 16:07.

№ 232 Запоріжжя – Львів вирушить 6 квітня о 15:01 та прибуде до Львова о 10:22.

№ 276/275 Львів – Дніпро здійснить рейси 4, 6, 7, 8 та 9 квітня до Дніпра та 5, 7, 8 квітня – до Львова. Відправлення з Львова о 13:00 та прибуття до Дніпра о 08:15, у зворотному напрямку – відправлення о 16:30 та прибуття до Львова о 10:55.

№ 233 Кривий-Ріг – Івано-Франківськ відправиться 8 квітня о 16:58 та прибуде до Івано-Франківська о 12:55. У зворотному напрямку відправлення 9 квітня о 14:58 та прибуття о 11:18.

№ 168 Львів – Одеса курсуватиме 7 та 9 квітня. Відправлення зі Львова о 09:15 та прибуття до Одеси о 20:28. З Одеси поїзд вирушатиме о 10:03 та прибуватиме до Львова о 21:05.

№ 63 Дніпро – Одеса здійснить додаткові рейси 6, 8, 10 квітня, зворотно 7 та 9 квітня. Відправлення з Дніпра о 19:37 та прибуття до Одеси о 06:38. Відправлення з Одеси о 21:54 та прибуття до Дніпра о 08:50.

№ 92 Костянтинівка – Одеса здійснить додаткові рейси 5, 7, 9 квітня та зворотно 4, 6, 8, 10 квітня. Відправлення з Костянтинівки о 15:30 та прибуття до Одеси о 08:04, з Одеси поїзд вирушить о 13:28 та прибуде до Костянтинівки о 05:40.

№ 95 Черкаси – Львів здійснить додатковий рейс 8 квітня та зворотно 9 квітня. Відправлення з Черкас о 19:23 та прибуття до Львова о 10:45. Відправлення зі Львова о 12:50 та прибуття до Черкас о 4:16.

№ 787/788 Харків – Костянтинівка здійснить додаткові рейси 4, 7, 9, 10 квітня, відправлення з Харкова о 19:03 та прибуття до Костянтинівки о 23:30. У зворотному напрямку поїзд курсуватиме 4, 5, 8, 10 квітня, відправлення з Костянтинівки о 05:00 та прибуття до Харкова о 09:50.

№ 736 Київ – Запоріжжя здійснить додаткові рейси 7 квітня. Відправлення з Києва о 14:47 та прибуття до Запоріжжя о 21:58. У зворотному напрямку поїзд вирушить о 22:58 та прибуде до Запоріжжя о 06:10 наступної доби.