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      На виборах у Грузії перемагає "незалежна" кандидатка, яку підтримує мільярдер з правлячої партії

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      Вибори в Грузії 2018
      Вибори в Грузії 2018 / ru.sputnik.md

      За попередніми результатами голосування у другому турі на президентських виборах у Грузії перемагає незалежна кандидатка Саломе Зурабішвілі, до якої лояльна правляча партія "Грузинська мрія".

      Проте наразі підрахували лише 38% бюлетенів, передає "РБК-Україна".

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      Політикиня наразі набирає 57,6% (333445 голосів), а її найближчий суперник з опозиційної партії  "Єдиний національний рух" Григол Вашадзе – 42,4% (245246 голосів).

      Як пише "Ехо Кавказу", що на виборчих дільницях в Гурджаані, Ахалцихе, Батумі, Зугдіді і Тбілісі стались сутички, серед постраждалих – і журналісти. Представники "Грузинської мрії" намагалися перешкодити їхній роботі.

      А колишній президент Грузії та лідер української партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі закликав бойкотувати результати виборів у Грузії та вийти на протести. Зауважимо, що Саакашвілі підтримує Вашадзе. 

      Хто така Саломе Зурабішвілі? Грузинська політикиня пішла на вибори формально як незалежна кандидатка. Але відомо, що вона заручилась неабиякою підтримкою правлячої партії "Грузинська мрія". Зокрема, політсила брала активну участь у передвиборчій кампанії Зурабішвілі. Після першого туру виборів остання навіть зникла з частини бігбордів своєї ж кампанії. Натомість там з'явилось зображення мільярдера та голови партії Бідзіни Іванішвілі, якому закидають узурпацію влади – мовляв, він одноосібно контролює всі важелі управління країною.


      Саломе Зурабішвілі

      Теги: Новини політики Новини Грузії
      Джерело: 24 Канал
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