На виборах у Словенії перемогла права партія із жорсткою політикою щодо мігрантів
У Словенії закінчилися дострокові парламентські вибори. Перемогу здобула правоцентристська "Словенська демократична партія", яка веде жорстку політику щодо мігрантів. Очолює її екс-прем'єр Янез Янши.
Про це повідомляє Reuters.
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Політсила здобула 25 мандатів із 90 можливих. Однак, цього недостатньо для формування більшості.
Мігранти – це виклик як для всього ЄС, так і для Словенії. Ті, хто думає, що Словенія – це єдиний транзитний шлях для нелегальної міграції, мають запитати себе: "А чому ця криза трапляється знову?" Краще життя повинно бути забезпечене не для мігрантів, а для європейців, які хочуть повернутися до себе додому,
– вважає лідер "Словенської демократичної партії" Янез Янши.
Друге місце посіла партія запеклого ворога Янша – "Список Мар'яна Шареца". Її лідер – 40-річний гуморист, який називає себе антисистемним гравцем. Торік він із незначним відривом програв вибори президента країни.
А третє місце зайняла "Сучасна центристська партія" екс-прем'єра Миро Церара, який достроково пішов у відставку у березні 2018-ого.
Після виборів у країні мають сформувати новий уряд.