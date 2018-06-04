На виборах у Словенії перемогла права партія із жорсткою політикою щодо мігрантів

У Словенії закінчилися дострокові парламентські вибори. Перемогу здобула правоцентристська "Словенська демократична партія", яка веде жорстку політику щодо мігрантів. Очолює її екс-прем'єр Янез Янши.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також: Гройсман назвав умову, за якої піде у відставку найближчим часом

Політсила здобула 25 мандатів із 90 можливих. Однак, цього недостатньо для формування більшості.

Мігранти – це виклик як для всього ЄС, так і для Словенії. Ті, хто думає, що Словенія – це єдиний транзитний шлях для нелегальної міграції, мають запитати себе: "А чому ця криза трапляється знову?" Краще життя повинно бути забезпечене не для мігрантів, а для європейців, які хочуть повернутися до себе додому,

– вважає лідер "Словенської демократичної партії" Янез Янши.

Друге місце посіла партія запеклого ворога Янша – "Список Мар'яна Шареца". Її лідер – 40-річний гуморист, який називає себе антисистемним гравцем. Торік він із незначним відривом програв вибори президента країни.

А третє місце зайняла "Сучасна центристська партія" екс-прем'єра Миро Церара, який достроково пішов у відставку у березні 2018-ого.

Після виборів у країні мають сформувати новий уряд.