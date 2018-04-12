На виборах в Азербайджані прогнозовано перемагає чинний глава держави Ільхам Алієв

В Азербайджані відбулися президентські вибори. Прогнозовано перемагає чинний глава держави Ільхам Алієв. Згідно з даними екзит-полів, за нього проголосували приблизно 86 % виборців.

Про це повідомляє портал Haqqin.az.

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Голова ЦВК Мазахір Панахов повідомив, що чинний президент Алієв набирає 86,09 % голосів. За даними ЦВК, у голосуванні взяли 74,5 % виборців.

Таким чином, Алієв вже вчетверте очолить країну. Він перебуває на посаді президента із 2003 року.

"Я вдячний своєму народу за голосування, за наші досягнення і успіх", – заявив Алієв в ефірі державного телебачення незабаром після оголошення попередніх результатів.

До слова, в Азербайджані немає обмежень на кількість президентських термінів. Крім того, 2 роки тому за результатами референдуму термін повноважень президента країни був продовжений до 7 років.

Нагадаємо, 5 лютого, президент Азербайджану Ільхам Алієв оголосив про проведення в країні 11 квітня 2018 року позачергових президентських виборів. Попередньо вибори очікувались в жовтні.