На виборах в Іспанії перемогла Соціалістична партія: які наслідки це має для України

Вперше за багато років в Іспанії на виборах перемогла соціалістична партія. Відтак її члени матимуть аж 123 місця в оновленому парламенті. Для України це може стати позитивним кроком, оскільки раніше представники цієї політичної сили прихильно відгукувалися про українських політв'язнів та про країну в цілому. До того ж ця перемога може послабити позиції кремля в ЄС.

Перемогу на виборах отримав чинний прем'єр-міністр Педро Санчес, за його Соціалістичну партію проголосувало майже 29% населення.

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Друге місце на виборах посіла Народна партія, яку очолює Пабло Касадо. За кордонні ЗМІ вже назвали цей результат фіаско, адже на минулих виборах 2016 року консерватори виграли парламентські перегони, посівши одразу 135 крісел у Конгресі. Цього ж разу їм дістануться лише 66 позицій у парламенті. Однак це їх не засмучує.

Відтепер ми почнемо підтримувати наших муніципальних та регіональних кандидатів, і ми продемонструємо, що це все ще велика партія, яка зростає перед труднощами,

– заявив лідер Народної партії Пабло Касадо.

Це і справді не остаточний програш Народної партії, адже перемога Соціалістів не забезпечує їм абсолютної більшості. Для цього їм бракує ще понад 50 місць. Тож партія Педро Санчеса повинна буде сформувати коаліцію. Найімовірнішими претендентами на об'єднання є партія "Юнітас Подемос", яка отримає 42 крісла у Конгресі, а Партія лівих – 15.



Лідер Соціалістичної партії Педро Санчес

Лідер Лівої партії Габріел Руфіан зазначив, що його партія швидше буде йти разом із Соціалістичною, аніж повернеться у минуле, яке собою являють консерватори. Водночас Педро Гонсалес не має права зраджувати свою партію та об'єднуватись з правою партією "Кіудаданос".



Особлива ворожнеча з правоцентристськими партіями зародилась після референдуму за незалежність Каталонії. Саме тоді, офіційний Мадрид, за прем'єрства лідера Народної Партії Маріано Рахоя, не визнав відокремлення Каталонії. Згодом же чинній партії висловили недовіру, тож пост очільника уряду посів Педро Санчес.

Що відомо про вибори в Іспанії?У Іспанії парламент двопалатний. Нижня палата називається Конгрес, у ньому – 350 депутатів. А 266 – у верхній палаті, яка називається Сенат (утім, 28 квітня обиратимуть лише 208 депутатів Сенату). Термін повноважень обранців – чотири роки. Вибори тривають в один тур, з 09:00 до 20:00, результати повинні оголосити до 13 травня.

Однак, 2019 року лідер соціалістів вирішив повністю перезавантажити парламент, бо старі кортеси не могли дійти згоди з бюджетом. Відтак саме від оновленого законодавчого органу залежатиме, яку політику вестимуть у Мадриді праву чи ліву.

Які наслідки це має для України

А от щодо України правоцентристи завжди більш лояльні. До прикладу, та ж права партія "Куйдаданос" не приховувала симпатій до українського питання, зокрема сприяли нагородженню Олега Сенцова премією Європарламенту. Тож лідерство правих у новій коаліції можуть послабити наростальні позиції Кремлі у ЄС. Адже вже через місяць, 26 травня, Європа перезавантажуватиме Континентальний парламент.