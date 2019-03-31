На виборчій дільниці у Києві народилася дитина

Мешканка Києва народила на одній з виборчих дільниць у Києві, адже дільниця розташована в пологовому будинку. Після чого породілля одразу поїхала голосувати.

Про це 24 каналу повідомили у прес-службі департаменту охорони здоров'я КМДА, а також написала на своїй сторінці у Facebook журналістка Рена Назарова.

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"З приємного: на одній з дільниць в пологовому будинку на Подолі народилася дівчинка. Породілля встигла виконати свій громадянський обов'язок", – написала журналістка.

Народжувала жінка, звісно, в пологовому будинку у належних умовах, а не просто в приміщенні виборчої дільниці. Однак, народивши зранку 31 березня, жінка з допомогою медперсоналу та родичів поїхала на каталці до дільниці, щоб проголосувати.

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