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      На вибори ходять перукарі і льодоруби: Жиріновський не хоче, щоб росіяни самі обирали президента

      - Читать новость на русском
      Жиріновський пропонує, щоб президента Росії обирала Державна рада, а не прості росіяни / rusofili.bg

      Лідер "Ліберально-демократичної партії Росії" Володимир Жиріновський пропонує, щоб російського президента обирав не народ, а Державна рада. Політик переконаний, що таким питанням мають займатися не льодоруби чи перукарі, а "найкращі люди країни".

      Жиріновський пропонує, щоб Державній раді Росії надали повноваження обирати президента з декількох кандидатур. Про це повідомляє видання "Комерсант".

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      За пропозицією лідера ЛДРП, до такого варіанту "виборів" президента варто перейти вже з 2024 року, коли закінчиться термін повноважень Володимира Путіна. За словами Жиріновського, це дозволить "не трясти країною" протягом шести місяців кожних шість років.

      На думку російського політики, прості росіяни не гідні того, щоб самим обирати собі президента. Тож він пропонує, щоб замість них це робили "найкращі люди".

      На вибори йдуть перукарі, манекенниці, льодоруби. У нас конституційний орган є – Державна рада. Зібрати туди найкращих людей країни, найкращих вчених, депутатів, міністрів, губернаторів. Вони всі вже обрані. Нехай вони і вирішують, хто буде главою держави,
      – запропонував Володимир Жиріновський.

      Що таке Державна рада Росії?Державна рада Російської Федерації – дорадчий орган російського президента. Вона займається питаннями найвищого державного значення. Створив Держраду Володимир Путін ще у 2000 році.

      Складається Державна рада з керівників федеральних суб'єктів Росії – губернаторів. Втім вони виконують саме дорадчу функцію, і поки не зрозуміло, яким чином, на думку Жиріновського, дорадчий орган має сам собі обирати, кому йому радити.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини Росії Володимир Путін Володимир Жиріновський Курйозні новини
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